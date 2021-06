Sensationeller Fund in Ägypten – Die «verlorene goldene Stadt» gibt ihre Geheimnisse preis Archäologen sind bei Luxor auf Überreste der grössten antiken Stadt gestossen. Gut erhaltene Gegenstände zeugen vom Alltag in einer Zeit, als das ägyptische Reich seine Blüte erreichte. Hubert Filser

Bei Luxor haben ägyptische Archäologen nicht nur die grösste antike Stadt entdeckt, sondern auch viele gut erhaltene Keramikgefässe. Foto: AFP via Getty Images

Der Krug von Metzger Juwi enthielt zehn Kilogramm Fleisch. Aussen stand im Halbkreis in Hieroglyphenschrift: «Jahr 37, Fleischgericht für das dritte Sedfest aus dem Schlachthaus des Viehhofs des Kha, zubereitet vom Metzger Juwi.» Es könnte ein Hinweis auf altägyptisches Catering sein, auf den der bekannte ägyptische Archäologe Zahi Hawass da gestossen ist, bei Ausgrabungsarbeiten in der Nähe der berühmten Stätten von Luxor.

Eigentlich war Hawass auf der Suche nach dem Totentempel von Tutanchamun. Doch stattdessen entdeckte er nun Spuren der grössten jemals in Ägypten ausgegrabenen Stadt unter dicken Sandschichten. Zunächst waren Lehmziegel im Boden aufgetaucht, dann Mauern, dann Schmuck und eben der fast 3400 Jahre alte Krug. Das Gefäss datiert in das vorletzte Regierungsjahr eines der grössten Herrscher Ägyptens, Pharao Amenhotep III. Der neunte König der 18. Dynastie regierte das Reich am Nil von 1388 bis 1351 v. Chr. Hawass geht davon aus, dass er die Stadt bauen liess und ihr den Namen «tehn Aton» gab, schillernder Aton.