Jungfraubahnen – Die V-Bahn feiert 1. Geburtstag Vor einem Jahr wurde die V-Bahn in Betrieb genommen. Am Samstag, 4. Dezember, feiern die Jungfraubahnen dies mit einem öffentlichen Anlass.

V-Bahn der Jungfraubahnen kurz vor der Eröffnung im November 2020. Foto: PD

Nun ist es ein Jahr her, seit die V-Bahn in Betrieb ist. «Ob beim Umsteigen von der Berner Oberland-Bahn, beim Verweilen und Einkaufen im Grindelwald Terminal, bei der Fahrt mit der Männlichenbahn oder dem Eiger Express mit atemberaubender Aussicht auf die Eigernordwand oder beim Umsteigen auf die Jungfraubahn am Eigergletscher: Die neuen Bahnen sind zweckmässig, die modernen Gebäude stossen auf viel Begeisterung bei den Gästen», schwärmen die Verantwortlichen in ihrer Medienmitteilung. Um diese Freude mit anderen zu teilen, wollen die Jungfraubahnen am Samstag, 4. Dezember, musikalisch darauf «anstossen».

«Die V-Bahn hat sich in ihrem ersten Betriebsjahr bewährt, das zeigen die vielen positiven Rückmeldungen», schreibt Kathrin Naegeli, Leiterin Corporate Communications. Gelobt würden etwa die Sitz- und Scheibenheizungen, das Wi-Fi in den Kabinen des Eiger Express oder die beheizten Skidepots.

Zwei Preise für das V-Bahn-Projekt

Die Jungfraubahnen dürfen für das V-Bahn-Projekt dieses Jahr zwei Preise entgegennehmen. Für den neuen Grindelwald Terminal mit direktem ÖV-Anschluss an Bahn und Bus gab es den Sonderpreis des Schweizer Mobilitätspreises FLUX. Die Shoppingmöglichkeiten und Gastronomieangebote im Terminal sorgten dafür, dass das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr deutlich attraktiver werde. «Den Swiss Mountain Award von Seilbahnen Schweiz erhielten die Jungfraubahnen, da sie mit dem Projekt im Bereich Convenience, Design, Gästeführung und Logistik einen neuen Standard für Bergbahnen gesetzt hätten», wird die Jury in der Medienmitteilung zitiert.

Um dies mit den Gästen zu feiern, erhalten die Gäste am 4. Dezember im Grindelwald Terminal auf ihren Einkäufen in den Geschäften 10 Prozent Rabatt. Im Food-Truck, beim Bar-Container oder auch in der e-tron energy bar können sich die Gäste verpflegen. Für musikalische Unterhaltung sorgt DJ Flink auf dem «Terminal Square», dem Platz zwischen Terminal und Parkhaus. Als musikalischer Höhepunkt wird der Schweizer Soulsänger Seven mit einem Konzert auf dem Terminal Square aufwarten.

Weihnachtskugeln für die Kinderhilfe

Zudem ragt ein über acht Meter hoher Weihnachtsbaum mit 24 Weihnachtskugeln in Richtung Terminaldach. Die von der Architektin und Designerin Francesca Alder handbemalten Kugeln werden zugunsten der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe verkauft. Der Preis für eine nummerierte Designerkugel ist 200 Franken und kann online erworben werden.

Der Weihnachtsbaum der Jungfraubahnen ist über acht Meter hoch. Die 24 Designerkugeln können online erworben werden. Foto: PD

pd

