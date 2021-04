Neue Kampfjets für die Schweiz – Die USA reagieren auf Kritik an ihren Fliegern Sind die US-Kampfjets, die der Bundesrat zum Kauf prüft, ein Einfallstor für Datenspionage? Das US-Aussenministerium versucht, Bedenken zu entkräften. Alan Cassidy aus Washington

Ein F-35-Kampfjet des US-Herstellers Lockheed Martin bei einem Testflug auf dem Militärflughafen in Payerne. Foto: Keystone

Wird es ein europäischer Kampfjet – oder einer aus den USA? Bis im Sommer entscheidet der Bundesrat, welches neue Kampfflugzeug die Schweiz beschaffen wird.

Zur Auswahl stehen der Rafale des französischen Herstellers Dassault, der Eurofighter des Airbus-Konzerns sowie die Modelle F/A-18 Super Hornet und F-35 der US-Hersteller Boeing und Lockheed Martin. Es ist ein Kampf um 6 Milliarden Franken – so viel ist der Auftrag maximal wert.

Das Lobbying der Konzerne und ihrer Herkunftsländer läuft deshalb längst hinter den Kulissen und in aller Öffentlichkeit. Vergangene Woche war die französische Verteidigungsministerin Florence Parly zu Bundesrätin Viola Amherd gereist, um den Rafale zu bewerben.

Von den USA kontrolliert?

Diese Woche gingen nun die USA in eine mediale Offensive. Vertreterinnen des US-Aussenministeriums versuchten am Mittwoch, gegenüber Schweizer Journalisten in Washington Kritik zu entkräften, die in der Schweiz an den amerikanischen Jets aufgekommen war.

Besonders gross ist dabei der Widerstand gegenüber dem Tarnkappenjet F-35. Dessen hochstehende Software werde «von den USA kontrolliert und überwacht», sagte SP-Nationalrätin und Verteidigungspolitikerin Priska Seiler Graf im Januar in der SRF-Sendung «10 vor 10»: «Dort fliegt die CIA immer mit.» Ähnlich hatte sich vergangenes Jahr bereits die ehemalige Aussenministerin Micheline Calmy-Rey ausgedrückt.

Dies treffe nicht zu, sagt Laura Cressey, Chefin des Büros für regionale Sicherheit und Waffentransfers im State Department. Sowohl beim F-35 wie auch bei der Super Hornet gelte: «Jedes Flugzeug, das die Schweiz kauft, wird ihres sein und ausschliesslich ihres. Die Vereinigten Staaten werden keine Kontrolle darüber haben.»

«Wir haben keine Blackboxes auf diesen Flugzeugen.» Laura Cressey, US-Aussenministerium

Es gebe in den Kampfjets keine technischen Vorrichtungen, die es den US-Herstellern oder der US-Regierung erlauben würden, unbemerkt Daten abzugreifen. «Wir haben keine Blackboxes auf diesen Flugzeugen», sagt Cressey. Es gebe auch keinen «kill switch», wie verschiedentlich behauptet worden sei, keinen Notschalter also, über den die USA die Flieger im Ernstfall aus der Luft holen könnten. «Weder die US-Regierung noch die Firmen können die Flugzeuge aus der Ferne steuern oder ihre Operation beeinflussen.» Die verschiedenen anderen Partnerstaaten, die den F-35 oder die Super Hornet einsetzten, könnten dies bestätigen.

Befürchtungen über eine technologische Abhängigkeit von den USA seien unbegründet, sagt die US-Spitzenbeamtin. Wenn die Schweiz dem Hersteller Einblick in die Daten aus den Flugzeugen gewähren wolle, zum Beispiel zu diagnostischen oder zu Wartungszwecken, sei das ihr überlassen. «Das ist die souveräne Entscheidung der Schweiz», sagt Cressey.

Verzicht auf Regierungsbesuche

Die USA bewerben den F-35 als modernsten Kampfjet, der auf dem Markt verfügbar ist. Die Super Hornet von Boeing vermarkten sie dagegen als Weiterentwicklung des F/A-18, der sich für die Schweizer Luftwaffe bewährt habe. Wenn sich die Schweiz für den Kauf eines US-Jets entscheide, könne die bestehende Partnerschaft «verbreitert und vertieft» werden, heisst es beim US-Aussenministerium.

Neben technischen Fragen wird es für den Bundesrat beim Typenentscheid aber auch um politische Aspekte gehen – um die Frage, ob sich die Schweiz militärisch näher an die westeuropäischen Partner bindet oder an die Amerikaner.

Im Gegensatz zu Frankreich hat die US-Regierung in Washington offenbar nicht vor, auf höchster politischer Ebene aktiv zu werden. Man unterstütze die US-Konzerne bei ihren Offerten, sagt Mira Resnick vom State Department, aber aufgrund der Pandemie seien keine Reisen von Regierungsvertretern nach Bern geplant.

Das klingt nicht so, als habe die Schweizer Kampfjet-Ausschreibung für die USA besonders hohe Priorität. Öffentlich. Was hinter den Kulissen läuft, ist freilich eine andere Sache.

