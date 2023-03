Bis zu 140 Millionen Franken – Die UPD plant Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie Die Psychiatrie im Kanton Bern ist am Anschlag. Auch räumlich. Ein Neubau der UPD Bern für die Kinder- und Jugendpsychiatrie soll Abhilfe schaffen.

1 / 2 Der Neubau soll eine Geschossfläche von 25’000 Quadratmetern bieten. Visualisierung: PD

Die Berner Psychiatriekliniken sind grösstenteils in historischen Gebäuden untergebracht. Doch diese genügen den Anforderungen an eine moderne Behandlung nicht mehr. Nun handelt die UPD: Sie will auf ihrem grossen Areal am Rand der Stadt Bern einen Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellen, wie die UPD Bern am Montagabend mitteilte.

Das neue Gebäude ist auf dem Areal des heutigen Parkplatzes geplant. Es soll eine Geschossfläche von 25’000 Quadratmetern bieten. Die Kosten werden auf 120 bis 140 Millionen Franken geschätzt. Der Neubau soll im Jahr 2028 bezugsbereit sein. Er wird nach den Plänen der Berner Arbeitsgemeinschaft erstellt werden, die aus den Büros Co. Architekten AG und GWJ Architekten AG besteht. Sie hat den Wettbewerb gewonnen.

Grundlage des Neubaus ist ein Vorschlag zur Entwicklung des Gesamtareals, welchen die Kast Kaeppeli Architekten GmbH erarbeitet hat.

Die UPD Bern befindet sich auch organisatorisch in einem Umbauprozess: Vor zwei Wochen hat die Institution bekannt gegeben, dass sie eine Fusion mit dem Psychiatriezentrum Münsingen anstrebt.



