«Ewiges» Eis im Oberland – Die unterirdischen Eisschlösser schmelzen dahin Die Welt der Eishöhlen ist märchenhaft. Und vergänglich. Der Klimawandel bringt auch das Eis unter Tag zum Verschwinden. Hans Peter Roth

Das Eis dieser Höhle unter den Sieben Hengsten ist heute weitgehend verschwunden. Foto: PD/R: Shone

«Hier fällt der grösste Eisfall auf einer Länge von 17 Metern ab, immer steiler werdend, die untersten sechs Meter senkrecht verlaufend.» So beschrieb es der Alpinist Hans Moser in der Zeitschrift «Die Alpen» im Jahr 1952.

Serie «Das Oberland unter Tag» Infos einblenden Abwasserkanäle, Partykeller oder Tunnelbauten – das Berner Oberland lässt sich auch unter Tag entdecken. Diese Zeitung widmet diese Serie den Bauten und Erlebnissen unter Tage. (ngg)

«Dieser Fall macht im Lichte der wechselnden Lampen einen ganz eigenartigen Eindruck.» Was nach der Wanderung zu einem gefrorenen Wasserfall in einer Winternacht klingt, ist in Wirklichkeit der Bericht einer sommerlichen Begehung der Hasliberger Unterfluh-Höhle. Darin verborgen: «ewiges» Eis.