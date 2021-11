Musikschule Burgdorf – Die Unruhe scheint noch nicht vorüber zu sein Im Juni musste an der Musikschule Burgdorf eine Gesangslehrerin gehen – offenbar ohne triftige Gründe. Nun hat sie ihre ehemaligen Vorgesetzten angezeigt. Benjamin Lauener

Kommt nicht zur Ruhe: Gegen den Schulleiter und den ehemaligen Schulratspräsidenten der Musikschule Region Burgdorf wurde Anzeige erstattet. Foto: Marcel Bieri

Fünfzehn Jahre lang arbeitete Francesca Keller als Gesangslehrerin in Burgdorf. Im Juni dieses Jahres war Schluss. Die Musikschule Burgdorf hatte der Lehrerin auf Ende Semester gekündigt. Was diese Zeitung im Frühling publik machte, gipfelt nun in einer Anzeige wegen Verleumdung.

Als Singlehrerin Francesca Keller im Frühling ihren Job verlor, schlug das hohe Wellen. 65 Personen – Mütter, Väter, Kinder und junge Erwachsene – forderten in einer Petition die Leitung der Musikschule auf, Keller wieder einzustellen. Denn aus Sicht der Petitionärinnen und Petitionäre war Keller aus «dubiosen Gründen» gekündigt worden.