Die Kulturmühle während Corona – «Die Ungewissheit nagt schon an den Nerven» Die historische Mühle wird in diesem Jahr 200-jährig – aber weder die Jubiläumsfeier noch andere Anlässe können momentan stattfinden. Ein Besuch in der verlassenen Kulturstätte. Pia Scheidegger

Marianne Flückiger (links) und Monika Gfeller auf der alten Brücke neben der Mühle. Foto: Beat Mathys

Das Mühlerad dreht, Wasser rinnt von den mit Moos bewachsenen Schaufeln, es plätschert und rauscht. Sonst ist es ruhig rund um die Kulturmühle in Lützelflüh. Draussen vor dem Haus scheint das noch friedlich, doch drinnen in den leeren Räumen wirkt die Stille plötzlich erdrückend. «Es ist traurig, die Mühle so leer zu sehen», sagt Monika Gfeller. Sie leitet die Geschäftsstelle des Kulturbetriebs. Seit letztem November haben hier keine Veranstaltungen stattgefunden.

Dem Team der Kulturmühle geht es im Moment wie allen anderen in der Branche: «Wir warten darauf, dass wir wieder Kultur anbieten können», so Gfeller. Sie und Stiftungsratspräsidentin Marianne Flückiger steigen eine Treppe hoch in den zweiten Stock, wo sich das Büro befindet. «Die Ungewissheit nagt schon an den Nerven», sagt Flückiger. Es wisse halt niemand, wann sich die Situation wieder verbessere.