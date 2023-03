Übertritt ans Gymnasium – Die Ungerechtigkeit ist in Bern eher grösser als in Zürich Während in Zürich alle einen Test fürs Gymnasium machen müssen, setzt Bern auf Empfehlungen. Das bevorteilt Akademikerkinder tendenziell noch stärker. Mirjam Comtesse

Ein Mädchen lernt für die Übertrittsprüfung ans Gymnasium. Foto: Sabina Bobst

Am 6. März schwitzen in den Kantonen Bern und Zürich tausende Jugendliche über Prüfungen. In Bern haben sich 814 für die Übertrittstests ans Gymnasium angemeldet, in Zürich sind es um die 8500. Das gleiche Datum ist so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit bei den Verfahren: In Zürich müssen alle zur Prüfung antreten, in Bern nur jene, die keine Empfehlung von ihrer Lehrperson erhalten haben. Was ist fairer?