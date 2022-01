Die Ordnungsdienstler am Lauberhorn – Die Unbestechlichen bewachen die «rote Zone» Der Ordnungsdienst ist dafür verantwortlich, dass es zu keinen Annäherungen zwischen Weltcupfahrern und Fans kommt. Bruno Petroni

Unbestechlich: Die beiden Ordnungschefs Jürg Bachmann (l.) und Beat Uebersax vor dem Starthaus der Lauberhornabfahrt. Foto: Bruno Petroni

«Eigentlich wie immer», lautet die Antwort von Jürg Bachmann auf die Frage, wie denn die Zutrittsregelung für die abgesperrten Zonen in diesem Jahr funktioniere. Und doch gibt es grosse Unterschiede in der Art und Weise, wie die Sperrzonen betreten werden dürfen: «Anders als in normalen Jahren müssen wir unbedingt verhindern, dass es zwischen den Weltcupfahrern, dem Publikum und den rund 800 im Einsatz stehenden Helfern zu Durchmischungen kommt.» Genau das also, was das Lauberhorn traditionell so einzigartig gemacht hat – dass die Skistars und die Fans gemeinsam mit der Wengernalpbahn und der Sesselbahn zum Start fahren –, entfällt dieses Jahr. Fahrer, die auf dem Weg zum Starthaus durch eine enge Gasse von begeisterten Zuschauern fahren, ebenfalls.