Sabina Geissbühler-Strupler tritt ab – Die Unbeirrbare Als SVP-Grossrätin hat sie mit ihren Vorstössen gar Parteikollegen genervt. Für die Linke war sie eine Hardlinerin. Dennoch zollen ihr viele Respekt. Stefan von Bergen

Sabina Geissbühler-Strupler (71) zu Hause im Garten der Halensiedlung in Herrenschwanden, nach ihrem Rücktritt aus dem Grossen Rat. Foto: Raphael Moser

Während ihrer letzten Session im Grossen Rat verfocht Sabina Geissbühler-Strupler noch einmal ein Herzensanliegen. Bei der Debatte über das Volksschulgesetz kämpfte sie für Team-Teaching im Kindergarten – und für ihre Überzeugung, dass Kinder mit 4 Jahren noch nicht in den Kindergarten gehören, sondern die «Eins-zu-eins-Betreuung im Elternhaus» brauchen.

So gründlich wie kein anderes Grossratsmitglied hatte sie sich in das Gesetz eingearbeitet. Volle acht Änderungsanträge brachte sie in der vorberatenden Bildungskommission ein. In der Session sprengte sie mit ihren Voten die erlaubte Redezeit. Am Ende war der Eifer vergeblich. Alle ihre Anträge wurden abgeschmettert. Mit Stimmen aus ihrer eigenen Partei, der SVP, und auch von den Grünen, die sie vorher unterstützt hatten. Sabina Geissbühler fühlte sich verraten.