Schulabstimmung Fraubrunnen – Die umstrittene Standortfrage Das Stimmvolk kann mit dem Planungskredit auch über die Zahl der Schulstandorte entscheiden. Diese Kompetenz hat aber eigentlich der Gemeinderat. Hans Ulrich Schaad

Das Primarschulhaus Fraubrunnen muss in jedem Fall erweitert werden. Foto: Christian Pfander

In erster Linie geht es bei der Urnenabstimmung am 7. März um einen Kredit von 2,1 Millionen Franken. Damit soll die Schulraumplanung in Fraubrunnen endlich vorankommen. Der Handlungsbedarf ist gross. Bei einer weiteren Verzögerung müssen möglicherweise teure Provisorien aufgestellt werden. Zurzeit sind die Primarschule und der Kindergarten auf sechs Standorte verteilt. In Zukunft sollen es noch deren zwei oder drei sein.

Mit ein Grund, warum die Schulraumplanung sich in die Länge gezogen hat, war eine Gemeindeinitiative gegen eine Zentralisierung. Die von rund 800 Personen unterschriebene Eingabe verlangte, dass die Gemeinde in vier Bildungsregionen aufgeteilt werde, die je über einen eigenen Schulstandort verfügen.