A8 bei Därligen – Die Umfahrung wird nachts gesperrt Die Budelbachbrücke auf der Umfahrung Därligen der A8 wurde statisch verstärkt. Für letzte Arbeitsschritte wird die Fahrspur in Richtung Spiez für mehrere Nächte gesperrt.

Budelbachbrücke auf der Umfahrung Därligen der A8. Foto: PD

Auf der Umfahrung Därligen der A8 wurde die Budelbachbrücke in den letzten Monaten statisch verstärkt. Die Arbeiten haben im Juli begonnen und teilten sich in drei Hauptbauphasen auf, für die jeweils eine veränderte Verkehrsführung eingerichtet wurde. «Nun stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss, und die letzte Bauphase kann aufgehoben werden», informiert das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung.

Nach der Aufhebung der letzten Bauphase werde auf der ganzen Brücke noch ein neuer Deckbelag eingebaut, ehe die Mitteltrennung wieder installiert werde und die Brücke für den Verkehr wieder normal befahrbar sei. All diese Arbeiten erfordern laut dem Astra mehrere nächtliche Teilsperrungen der Umfahrung Därligen. Sie betreffen die Fahrspur von Interlaken her in Richtung Spiez. Die Sperrungen sind wie folgt geplant: Dienstag, 17. November, 20 Uhr, bis Mittwoch, 18. November, 6 Uhr; zwei Nächte von Mittwoch, 18. November, bis Freitag, 20. November, jeweils von 19 Uhr bis 6 Uhr; zwei Nächte von Montag, 23. November, bis Mittwoch, 25. November, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr.

Wie das Astra weiter mitteilt, wird der Verkehr Richtung Spiez während der Sperrungen über die Kantonsstrasse umgeleitet. «Die Arbeiten sind teilweise witterungsabhängig und werden bei ungeeigneten Bedingungen um eine Nacht verschoben.»

pd