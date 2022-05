Belagertes Stahlwerk – Die ukrainischen Kämpfer verlassen die Hölle in Mariupol Wochenlang haben sie das Asow-Stahlwerk verteidigt. Am Dienstag hat das russische Militär dann die Gefangennahme von mehr als 250 Kämpfern gemeldet. Warum haben sie aufgegeben? Florian Hassel aus Belgrad

Die verzweifelte Lage der letzten ukrainischen Kämpfer in Mariupol schockierte Menschen auf der ganzen Welt. Nun wurden einige von ihnen aus dem belagerten Stahlwerk evakuiert – und sind in russischer Gefangenschaft. Foto: Getty Images

Es war ein verzweifelter Appell, den fünf Frauen eingeschlossener ukrainischer Soldaten und Offiziere an die Welt richteten. Seit dem 24. Februar kämpften ihre zum Asow-Regiment und zu anderen ukrainischen Einheiten gehörenden Ehemänner in der Hafenstadt Mariupol. Seit einem Monat harrten die Soldaten im Stahlwerk Asowstal aus, viele von ihnen schwer verletzt. «Das Wichtigste ist, das Leben dieser Helden der Ukraine zu retten – nicht, ihnen posthum Orden zu verleihen», sagte Soldatenfrau Julia Fedosjuk bei einer Onlinepressekonferenz am 15. Mai.