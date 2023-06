Vor Nato-Gipfel in Vilnius – Die Ukraine will eine verbindliche Einladung in die Nato Die Ukraine drängt in die Allianz und sorgt bei den Nato-Mitgliedern für Spannungen. Das ist aber nicht der einzige Konflikt, den die Verteidigungsminister entschärfen müssen. Die wichtigsten Baustellen. Stephan Israel aus Brüssel

Der Präsident der Ukraine drängt, dass sein Land möglichst rasch in die Militärallianz aufgenommen wird: Jens Stoltenberg zu Besuch bei Wolodimir Selenski in Kiew. Foto: EPA

Spätestens am Gipfel in Vilnius vom 11. und 12. Juli will die Nato ein Bild der Geschlossenheit abgeben. So einfach wird das nicht, denn derzeit schwelen Konflikte zwischen den Verbündeten. Die Verteidigungsminister der Mitgliedsstaaten versuchen bei einem Treffen am Donnerstag und Freitag, die wichtigsten Baustellen anzugehen. Vor allem die Frage, ob und wann die Ukraine eine Einladung in die Allianz bekommen soll, spaltet die Verbündeten. Fortschritte gibt es bei der Frage, wie sich die Nato in Zukunft gegenüber Russland und dem internationalen Terrorismus als Bedrohungen aufstellt. Kein Konsens in Sicht ist bei der Frage, wer Nachfolger von Generalsekretär Jens Stoltenberg werden soll. Die ungelöste Personalfrage wirft kein gutes Licht auf die Allianz.