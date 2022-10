EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz luden zur Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine nach Berlin. Foto: Getty Images

Zu den Erfahrungen der grausamen Monate seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar gehört die erbarmungslose Gleichzeitigkeit. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen zu einer Konferenz nach Berlin geladen, die von nichts so sehr geprägt war wie von dieser Gleichzeitigkeit.

Eigentliche Absicht des Treffens war es, Vorschläge zu sammeln für den langfristigen Wiederaufbau der Ukraine. Doch während in Berlin geredet wurde, fielen in der Ukraine die Bomben. Alle Zukunftsplanungen wären wertlos, würden sie die Gegenwart ausblenden.

In dieser Gegenwart führt Russland einen Zerstörungskrieg gegen die Ukraine, zu dessen Logik es gehört, den Preis für den Wiederaufbau in die Höhe zu treiben und diesen so lange wie möglich hinauszuzögern. Der russische Terror soll den Durchhaltewillen der Ukrainer brechen und die westliche Unterstützung untergraben.

Gerade deshalb muss schon aufgebaut werden, während Russland noch entfesselt vernichtet. Alles andere wäre zynisch, weil es die Ukrainer im Stich liesse. Und dumm, weil es den verbrecherischen Absichten Wladimir Putins in die Hände spielte.

Gleichzeitig müssen aber auch die Planungen für den gründlichen Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg beschleunigt werden. Gerade jetzt in der dunklen Zeit des russischen Terrors gegen die Zivilbevölkerung brauchen die Menschen in der Ukraine die Gewissheit, sich auf dauerhafte Unterstützung verlassen zu können.

Hier geht es um gewaltige Beträge und ganz gewiss nicht um milde Gaben. Zu finanzieren ist das Investment in ein künftiges Mitgliedsland der Europäischen Union. Ohne eine stabile, moderne und abwehrbereite Ukraine wird es keine Sicherheit in Europa geben. Umgekehrt gilt aber auch: Nichts wird eines Tages den Sieg über den sinistren Imperialismus des Wladimir Putin so zweifelsfrei markieren wie eine prosperierende Ukraine innerhalb der EU.

