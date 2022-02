Russischer Berner kritisiert Putin – Die Ukraine hat sein tiefes Mitgefühl Manche von Putins Handlungen konnte der Gümliger Andrej Rudi früher nachvollziehen. Nach der Invasion ist der gebürtige Russe nur noch konsterniert. Markus Dütschler

Der gebürtige Russe Andrej Rudi ist fassungslos ob Putins Invasion in der Ukraine. Foto: Raphael Moser

Gewissheiten entwerten sich derzeit über Nacht. Die russische Invasion in der Ukraine ist im Gange. Andrej Rudi ist angesichts der dramatischen Entwicklungen ratlos. Immer wieder fragt sich der 48-jährige gebürtige Russe, was den kühlen Taktiker im Kreml geritten hat, die Welt gegen sich aufzubringen. Bisher habe er Putin für einen schlauen Schachspieler gehalten, der immer fünf Züge vorausplane, sagt Rudi. «Aber was er sich diesmal gedacht hat, weiss ich wirklich nicht.»