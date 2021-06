Vorsicht vor Trick-Anrufen – Die üble Nummer mit der Wein-Umfrage Betrüger haben einen Trick entdeckt: Sie rufen von Schweizer Nummern aus aufs Handy an und versuchen, mit Fragen nach den Weinvorlieben an Adressen und Kreditkartennummern zu kommen. Benjamin Bitoun

Bei Fragen nach den Weinvorlieben den Hörer besser auflegen – es dürfte sich um Trickbetrüger handeln. Foto: Getty Images/iStockphoto

«Mögen Sie lieber roten Wein oder weissen?»

…

«Süss oder eher trocken?»

Es gibt wohl kaum eine Weintrinkerin oder einen Weintrinker, der darauf keine Antwort wüsste. Doch: Am Telefon sollten sie über die eigenen Weinvorlieben keine Auskunft geben – denn am anderen Ende der Leitung sitzt mit grösster Wahrscheinlichkeit ein Trickbetrüger.

Mehrere Bernerinnen und Berner berichten gegenüber dieser Zeitung, dass sie in den vergangenen Wochen Opfer von solchen Wein-Anrufen wurden. Ihre Namen möchten sie nicht in der Zeitung lesen, weil es den Betrügern in einem ersten Schritt genau darum ging, diese herauszubekommen.