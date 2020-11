Berner Gemeinderatskandidatin – Die Überzeugungstäterin Die Jungfreisinnige Simone Richner ist motiviert bis in die Zehenspitzen, obschon eine Wahl in die Stadtregierung unwahrscheinlich ist. Und klar: Sie wird künftig wieder kandidieren. Jürg Steiner

Im Mainstream mitsurfen möchte sie nicht: Die Jungfreisinnige Simone Richner auf dem Bernexpo-Areal, wo eine neue Eventhalle ihr Herz höherschlagen liesse. Foto: Raphael Moser

Diese Frage! In Simone Richner (35) beginnt es spürbar zu köcheln, als man sie stellt: Wie würden Sie, die im Frühling Ihr erstes Kind erwarten, sich organisieren, falls Sie dann gewählte Gemeinderätin wären? «Das würden Sie einen Mann wohl kaum fragen», empört sich die bürgerliche Gemeinderatskandidatin nach einem tiefen Atemzug in ein paar Regentropfen hinein, die der kühle Herbstwind über die Grosse Allmend peitscht.

«Ich will etwas bewegen.» Simone Richner, jungfreisinnige Gemeinderatskandidatin

Für eine Jungfreisinnige mag sich Richner im fortgeschrittenen Alter befinden – ihr staatsmännisch gesetzt wirkender Listenpartner Bernhard Eicher (FDP) ist bloss zwei Jahre älter. Was aber im sekundenkurzen Wortwechsel zur Familienplanung aus ihr platzt, ist ein prägendes Merkmal ihres Auftritts: die jugendlich wirkende Energie der passionierten Skateboarderin, die am liebsten die Berner Lokalpolitik rocken möchte: «Ich will etwas bewegen», wiederholt sie im Gespräch mehrmals, auch wenn es in der rot-grünen Stadt «natürlich bequemer wäre, sich dem Mainstream anzuschliessen».