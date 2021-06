Erste Hilfe im Kanton Bern – Die Überlebenschancen bei einem Herzstillstand steigen stetig Die wenigsten Menschen haben Glück wie Christian Eriksen und überleben einen Herzstillstand. Im Kanton Bern versuchen immer mehr Helfer, das zu ändern. Johannes Reichen

Beat Baumgartner ist Präsident der First Responder im Kanton Bern. Foto: Raphael Moser

Wenn es um Leben oder Tod geht, kann Beat Baumgartner keine Rambos gebrauchen. «Sondern Menschen, die ein grosses Herz haben und anpacken können», sagt er. Baumgartner ist Präsident der «First Responder» im Kanton Bern. First Responder sind Ersthelferinnen und Ersthelfer, die bei Herznotfällen alarmiert werden – und meistens vor den Rettungsdiensten vor Ort sind.

2700 First Responder gibt es im Kanton Bern, in allen Zentren, aber auch Ecken und Enden des Kantons. «Gute Typen» seien das, sagt Baumgartner. Diese geschulten Laien seien eine sehr günstige Art, um Leben zu retten. «Wo gibt es das sonst noch in der Medizin?» Je dichter das Netz, desto kürzer die Interventionszeit im Ernstfall. Das ist wichtig. «Dann zählt jede Sekunde.»