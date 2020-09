Baupläne in Laupen – Die Überbauung kommt an die Urne Fünf neue Gebäude, rund 60 Wohnungen: Die Pläne für das Areal Laupen Süd warfen am Infoabend viele Fragen auf. Im November folgt nun die Abstimmung. Sheila Matti

Die ehemalige Rytz-Bäckerei in Laupen. Das Areal soll überbaut werden. Foto: Raphael Moser

Das Areal südlich der Sense gilt als Laupens Schandfleck: Wo früher der Coop und die Rytz-Bäckerei agierten, dominieren heute Beton und leere Räume. Das über 15’000 Quadratmeter grosse Areal gilt als «Brache» – ein Dorn im Auge von Gemeinderat und Anwohnern.

Deshalb soll das Gebiet überbaut werden. Fünf neue Gebäude sollen neben der schützenswerten Rytz-Villa und dem Fabrikgebäude entstehen. In den letzten Jahren wurde ein entsprechendes Projekt entwickelt.

Grosser Widerstand

Bei einigen Laupnerinnen und Laupnern stösst das Vorhaben auf Widerstand. Eine grössere Gruppe Anwohner hat sich via soziale Medien gegen die Baupläne ausgesprochen. Sie stören sich an der Ästhetik der neuen Gebäude, besonders am geplanten siebenstöckigen Kubus. Zudem hinterfragen sie grundsätzlich die Notwendigkeit von neuen Wohnungen in Laupen.

Voten, die der Gemeinderat ernst nimmt. Deshalb lud er zu einem Infoabend in der Turnhalle ein. Neben einem generellen Überblick bot man den Anwesenden die Möglichkeit, ihre Sorgen und Fragen direkt an Planer, Architekten und Investoren zu richten.

Ein Luftbild des heutigen Quartiers … Foto: r + st architekten ag/zvg

… und ein Plan, wie es künftig aussehen könnte. Foto: r + st architekten ag/zvg

Die wichtigsten Fragen

Der Redebedarf war gross. Als der Anlass um 21.15 Uhr ein Ende nahm, waren noch immer nicht alle Fragen beantwortet. Hier ein Überblick der wichtigsten Diskussionspunkte:

Der Wohnungsleerstand

Weshalb brauche man überhaupt neue Wohnungen, wo in Laupen doch bereits so viele leer stehen? Auf diese Grundfrage bezogen sich gleich mehrere Wortmeldungen. Besonders die ans Areal Laupen Süd grenzende Überbauung Stegmätteli habe noch viel Platz zu bieten.

Darüber habe man sich ebenfalls Gedanken gemacht, so Gemeindepräsident Urs Balsiger. Unter anderem wurde von Gemeindemitarbeitenden ausfindig gemacht, wo genau im Quartier wie viele Wohnungen unbesetzt sind. Es seien einige, besonders in den älteren Häusern hinter dem Areal.

Trotzdem bestehe Bedarf an neuen Liegenschaften – ansonsten würden die Investoren kaum in Laupen bauen. Zudem böte die Überbauung auch das Potenzial, neue Steuerzahlende anzulocken.

Die Schulsituation

Neue Wohnungen ziehen junge Familien mit Kindern an, welche in Laupen zur Schule gehen. Ein Punkt, der für viele Anwesende bedenklich war. Die Schule sei heute bereits stark ausgelastet. Kann es tatsächlich noch mehr Kinder vertragen?

Auch mit dieser Frage habe sich das Projektteam beschäftigt, so der Gemeindepräsident. Unter anderem wurde eine externe Firma beauftragt, Kapazität und Zukunft der Schule abzuklären. Das Resultat sei positiv ausgefallen, so Balsiger: «Mehr Kinder sollten kein Problem sein.»

Der Mehrverkehr

Mehr Anwohner bedeuten auch mehr Autos. Ein Diskussionspunkt war deshalb die Lage der Zu- und Ausfahrt der beiden geplanten Tiefgaragen. Münden diese auf die bereits stark befahrene Bösingenstrasse oder wird die Zufahrt künftig über den Gantrischweg, die dahinterliegende Quartierstrasse, erfolgen?

Aktuell werde dies noch abgeklärt, so Res Wyss vom Büro Panorama, das für die Gesamtplanung verantwortlich ist. Der Kanton habe bereits bewilligt, dass zumindest eine der Tiefgaragen an die Bösingenstrasse anschliessen könnte. Bei der zweiten bleibe eine Zufahrt über den Gantrischweg aber weiterhin eine Option.

Die Ästhetik

Der wohl umstrittenste Punkt war das Aussehen der Neubauten. Zwar wurden bisher nur Modelle gezeigt, dennoch fürchten sich viele vor weiteren unschönen Wohnblöcken im sonst so ansehnlichen Stedtli.

Über Ästhetik könne man sich streiten, so nicht nur das Votum des Gemeindepräsidenten, sondern auch von diversen Anwesenden. Die Planer haben sich dazu diverse Gedanken gemacht. Beispielsweise soll ein Teil der Gebäude von der Bösingenstrasse zurückversetzt werden, um den Fussgängern mehr Platz zu bieten und den Blick aufs Schloss zu wahren.

Ausserdem ist das Gebiet im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (Isos) eingetragen: Die Planer mussten sich also Gedanken machen, wie sie die Neubauten der Rytz-Villa und dem Fabrikgebäude anpassen. «Das Ganze wird ein Ensemble», so Res Wyss.

Wie geht es weiter?

Grundstein der Überbauung ist die dafür nötige Zonenplanänderung, über die Laupen in diesem Herbst abstimmen wird. Aus dem ehemaligen Coop- und Rytz-Areal soll eine Zone mit Planungspflicht (ZPP) werden.

Anders als ursprünglich angekündigt, wird die Abstimmung jedoch nicht an der Gemeindeversammlung stattfinden. Auf diese verzichte Laupen heuer aufgrund der anhaltenden Covid-19-Situation, erklärte der Gemeindepräsident. Es sei schlicht zu kompliziert, unter diesen Bedingungen eine Versammlung für genügend Leute zu organisieren.

Stattdessen werden die Laupnerinnen und Laupner an die Urne gebeten: Am 29. November geben sie ihre Stimme zum ZPP Laupen Süd ab.