Besitzerwechsel am Thunersee – Die UBS trennt sich vom Hotel Seepark Das Seminar- und Congresshotel Seepark hat eine neue Besitzerin. Die Grossbank UBS veräussert das 4-Stern-Hotel an die Immobiliengruppe Artisa aus Zug. Stefan Kammermann

Das Hotel Seepark in Thun wird verkauft. Foto: Patric Spahni

Die Meldung kam am Mittwochabend überraschend. Mit dem Jahreswechsel geht das traditionelle Seminar- und Congresshotel Seepark an der Seestrasse in Thun in neue Hände über. Wie die UBS in einer Medienmitteilung schreibt, hat sich die Grossbank dazu entschieden, «das Hotel sowie die dazugehörige Betriebsgesellschaft zu veräussern». Ab 15. Dezember übernimmt die Artisa Micro Living AG mit Sitz in Zug das 4-Stern-Superior-Hotel direkt am Thunersee.

Wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, sei der Entschluss zum Verkauf im Rahmen der UBS-Gebäudestrategie gefallen. Zumal der Seepark nicht Teil des Kernportfolios sei. Wie Harald Egger, Leiter Group Corporate Services bei der UBS, gegenüber dieser Zeitung ausführte, habe der Verkauf nichts mit der gegenwärtigen Situation rund um die Corona-Pandemie zu tun. Gerade Seminar- und Kongresshotels haben aufgrund der Pandemie derzeit einen schweren Stand. So gingen zum Beispiel in der Stadt Thun im vergangenen Jahr die Logiernächte um 32 Prozent zurück.