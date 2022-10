Elfte Saison für Midnight Thun – Die Turnhalle wird wieder zum Jugendtreff Midnight Thun startet am 22. Oktober in die elfte Saison. Bis Anfang April steht Jugendlichen jeden Samstagabend die Sporthalle Progymatte für Spiel, Sport und Musik zur Verfügung.

Betreuer und Teilnehmer von Midnight Thun beim Kickern. Foto: PD / Christian Jaeggi

«Mit Midnight Thun ermöglicht die Stadt Thun gemeinsam mit der Stiftung Idée Sport Jugendlichen ein sinnvolles und attraktives Freizeitangebot in einem geregelten Rahmen», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Thun. Jeden Samstagabend im Winterhalbjahr können 13- bis 17-Jährige von 20.30 bis 23.15 Uhr in der Sporthalle Progymatte zusammenkommen, Sport treiben oder «chillen». Die kommende Saison startet am 22. Oktober und dauert bis Anfang April.

Gemeinsames Erlebnis

«Im Vordergrund steht nicht der leistungsorientierte Sport, sondern das gemeinsame Erlebnis.» Aus der Medienmitteilung der Stadt Thun

«Im Vordergrund steht nicht der leistungsorientierte Sport, sondern das gemeinsame Erlebnis», halten die Verantwortlichen fest. Neben der sportlichen Betätigung gebe es im «Chill-Corner» die Möglichkeit zum Plaudern. Der Kiosk sorgt für die nötige Verpflegung und Musik soll Schwung in die Halle bringen. Geboten werden zudem verschiedene Spezialanlässe. Unter anderem haben lokale Vereine die Möglichkeit, ihre Sportart vorzustellen.

Betreutes Angebot

«Junge Coachs aus der Region Thun prägen und gestalten das Programm aktiv mit, sorgen gemeinsam mit der erwachsenen Projektleitung für einen reibungslosen Ablauf und übernehmen Verantwortung», heisst es weiter. Viele der Mitwirkenden seien seit Jahren in verschiedenen Rollen bei Midnight Thun engagiert.

Midnight Thun ist eines von 99 «Midnight Sports»-Projekten in der Schweiz. Im Durchschnitt nehmen in Thun pro Veranstaltung rund 55 Jugendliche teil.

PD

