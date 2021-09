Sanierung in Frutigen – Die Turnhalle kommt vors Volk Am 28. November entscheidet das Stimmvolk über die Sanierung der Turnhalle im Oberdorf. Diese dürfte gegen 1,8 Millionen Franken kosten.

Die Sanierung der Turnhalle bei der Oberstufenschule Frutigen figuriert seit längerer Zeit auf den dringenden Investitionsgeschäften der Gemeinde Frutigen – aktuell in den Jahren 2022 und 2023.

«Nachdem sich der Zustand der Halle zunehmend verschlechtert und bei einem weiteren Hinausschieben die Gemeinde gar mit einer Schliessung sowie Haftungsfällen rechnen müsste, ist das Sanierungsprojekt aus der Sicht der Hochbaukommission sowie des Gemeinderates nun unaufschiebbar», schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung.

Aufgrund einer nochmaligen Überarbeitung des Kostenvoranschlags für «Variante C mit Flachdach» belaufen sich die Kosten insgesamt auf 1,79 Millionen Franken. Über das Projekt sollen die Stimmberechtigten am 28. November an der Urne entscheiden. Der Gemeinderat hat bei der Bauverwaltung eine entsprechende Botschaft in Auftrag gegeben.

