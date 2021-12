Oberländer Turnverband – Die Turner ehrten ihre Mitglieder Die Delegierten des Turnverbands Berner Oberland ernannten mit Frédérique Vanetti-Abegglen, Rosemarie Zürcher und Roger Hunziker drei Turnende zu Ehrenmitgliedern.

Die neuen Ehrenmitglieder: Rosemarie Zürcher, TV Thun, Roger Hunziker, TV Steffisburg, und Frédérique Vanetti, DTV Interlaken. Foto: PD

An der von Präsident Oskar Marggi in der Schulanlage Heimberg geleiteten 19. Delegiertenversammlung des Turnverbands Berner Oberland standen vorab Ehrungen im Fokus – selbstredend war aber auch die Pandemie ein Thema. «Dank initiativen Vereinen ist es gelungen, trotz widrigen Umständen Turnstunden und Anlässe zu bieten», meinte Marggi zu den 75 anwesenden Delegierten.

2021 konnten «trotz schwierigen Umständen», wie der TBO in einer Mitteilung schreibt, einige Anlässe durchgeführt werden: Dr schnällscht Oberländer, die kantonalen Gerätemeisterschaften in Brienz, die Oberländischen Gerätemeisterschaften in Interlaken, der Kyburg-Cup in Thun und die Oberländischen Jugendturntage in Frutigen. Sie seien mit Bravour durchgeführt worden. Der Höhepunkt 2022 wird das Oberländische in Frutigen sein.

Finanzen im Lot

Roger Hunziker, Chef Finanzen des TBO, erläuterte die Erfolgsrechnung und die Bilanz des Jahres 2021. Auch bei den Finanzen habe die Pandemie Spuren hinterlassen – nichtsdestotrotz schliesse die Jahresrechnung mit einem positiven Ergebnis ab. Die gute Finanzlage erlaube es dem Verband, auch im kommenden Jahr die Mitgliederbeiträge «unverändert günstig» zu halten, obwohl das Budget ein Defizit vorsehe. Sämtliche Finanzthemen wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt.

Die Geräteriege Heimberg bot an der Delegiertenversammlung des Turnverbands Berner Oberland eine Pausenshow. Foto: PD

Der TV Lenk ist neues Mitglied des TBO, während sich die Frauenturngruppe Frutigen entschieden hat, nicht mehr Mitglied sein zu wollen. Auch bei den Mitarbeitenden gibt es Mutationen zu vermelden: Doris Blum, Linda Klossner, Thomas Peter und Markus Wagner haben sich entschieden, ihr Amt niederzulegen. «Glücklicherweise konnten mit Doris Wampfler, Carmen Zingg und Reto Zurschmiede drei engagierte Turnende für ein Amt im TBO begeistert werden», heisst es.

Auch standen turnusgemäss die Wahlen der Kontrollstelle und des Vorstands an. Fast alle Mitglieder stellten sich zur Wiederwahl für weitere drei Jahre. Der Präsident stellte sich noch für zwei Jahre zur Verfügung und ist auf der Suche nach einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers.

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler, die an der DV in Heimberg anwesend waren. Foto: PD

Nach der Pause, in der die Geräteturnerinnen des Turnvereins Heimberg eine spektakuläre Show geboten hatten, wurden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler geehrt. Der TV Unterseen konnte dieses Jahr zahlreiche Erfolge auf der Bahn und auf der Strasse feiern – wie auch andere Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem Oberland. Auch konnten Spitzenleistungen aus den Disziplinen Kunstturnen und Rhythmische Gymnastik ausgezeichnet werden.

Zum Abschluss wurden Verdiente geehrt: Manuela Wäfler, Daniela Steuri und Sue Guggisberg für ihre mehrjährige Tätigkeit im Turnverband. Rosmarie Zürcher, für ihr langjähriges Engagement in der Rhythmischen Gymnastik, Frédérique Vanetti-Abegglen, für 25 Jahre Mitarbeit, und Finanzchef Roger Hunziker wurden als Ehrenmitglieder ausgezeichnet. Sie bleiben dem Verband erhalten.

pd

