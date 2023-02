«Schuehmächerli, Schuehmächerli, was choschte dyni Schueh?» Und gleich haben wir eine Melodie im Kopf, nicht wahr? Vielleicht sogar eine Erinnerung an den Kindergarten, an Mutters Schoss oder an das Schuehmächerli selbst. Sollten Sie jetzt lauter Fragezeichen haben, dürfen Sie ruhig Youtube fragen. Die Plaudertante kennt sogar die zweite Strophe: «Drü Bätzeli, drü Bätzeli u d Nägeli derzue.»