Altjahrswoche im Oberhasli – Die Trychler sollen marschieren Meiringes Gemeindepräsident hofft sehr, dass wenigstens die Trychler in der Altjahrswoche durchs Dorf ziehen dürfen. Für die Gastrobetriebe ist die Absage einschneidend. Nathalie Günter

Ubersitz 2016: Der Trychlerzug Unterbach, der im Chüjermutz trychlet, zieht durch die S-Kurve in Meiringen, der Strassenrand ist von Zuschauern gesäumt. Foto: Nathalie Günter

Am zweitletzten Arbeitstag im Jahr, also meistens am 30. Dezember, zieht es 8000 bis 10’000 Besucher nach Meiringen. Der Grund? Natürlich der traditionelle Ubersitz. Er bildet den Abschluss der Altjahrswoche im Oberhasli. Die Trychlerzüge ziehen die ganze Nacht bis zum nächsten Tag durch das Dorf, kreuzen sich, die monotonen Rhythmen vermischen sich. Das Publikum steht dicht gesäumt am Strassenrand. Während der ganzen Altjahrswoche herrscht in Meiringen Freinacht.

Dass es dieses Jahr etwas anders aussehen wird, war absehbar. «Der Gemeinderat Meiringen und die Trychelmajoren der Gemeinden Meiringen, Schattenhalb und Hasliberg haben gemeinsam beschlossen, das Volksfest rund um die Altjahrswoche und den Ubersitz abzusagen», teilte die Gemeinde Meiringen am Montag mit (wir berichteten).