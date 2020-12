Maxim Biller über Lisa Eckhart – Die Truppenbetreuerin beim ZDF Für den Freitagabend ist die Kabarettistin Lisa Eckhart ins «Literarische Quartett» geladen, die Sendung, die einst das Lebenswerk Marcel Reich-Ranickis krönte. Dazu ein paar Anmerkungen. Meinung Maxim Biller

«Eine Familie, ein Sofa, ein Sender»: Die 28-jährige Kabarettistin Lisa Eckhart. Foto: Martin von den Driesch (Visum)

Fun Fact, diesmal von der traurigen Sorte: Wenn an diesem Freitagabend um halb zwölf die Retro-Österreicherin und Schmäh-Kabarettistin Lisa Eckhart zusammen mit zwei anderen Gästen und der Moderatorin Thea Dorn im «Literarischen Quartett» im ZDF auftritt, hat der deutsche Jude und Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki endgültig den Kampf gegen die Nazis verloren.

Dass er die vielen Mordversuche der Hitler-Leute gegen ihn überlebt hat – egal. Viel wichtiger war es für den Börne der letzten Nachkriegszeit, die deutsche Literatur vor ihnen zu retten, vor ihrer hohlen, völkischen Spiessigkeit. Denn sie hassten und fürchteten die Bücher und Sätze der Juden genauso, wie sie die Juden hassten und fürchteten. Sie wollten, dass keine Spur von ihrem wilden Denken und klaren Schreiben in deutschen Köpfen und Bibliotheken übrig bleibt, darum steckten sie noch vor ihren Körpern ihre Bücher in Brand. Das wiederum wollte Marcel Reich-Ranicki nicht akzeptieren. Er zog, wo immer er schrieb oder sprach – bei der Gruppe 47, in der «Zeit», bei der FAZ, in Klagenfurt, beim «Literarischen Quartett» – die brennenden Werke von Feuchtwanger, Roth, Isaak Babel aus dem Nazi-Feuer und erzählte auf seine wilde, klare jüdische Art den neuen Deutschen von ihnen, damit sie nicht solche Antisemiten wurden wie ihre Eltern und Grosseltern. Er hätte es fast geschafft.