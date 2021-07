Widerstand gegen den Kanton – Die Truber geben nicht klein bei An der Frage, wie gross die Gewässerräume in Landschaften von nationaler Bedeutung sein müssen, scheiden sich die Geister. Ein Rechtsgutachten soll Klarheit schaffen. Susanne Graf

Beim Ausscheiden der Gewässerräume geht es nicht nur darum, dass bei Gewittern links und rechts nichts kaputtgeht – wie damals im August 2005. Foto: Marcel Bieri

Überall scheiden Gemeinden Gewässerräume aus. Nicht, weil es sie freut, Korridore freizuhalten, in denen nicht gebaut und auch kein Dünger ausgebracht werden darf. Sie tun es, weil der Bund es verlangt. Der Truber Gemeinderat würde dieser Aufgabe grundsätzlich auch nachkommen wollen – wenn bei ihm die Messlatte nicht deutlich höher liegen würde als anderswo.

Weil ein grosser Teil der Gemeinde Trub im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler aufgeführt ist, reicht es nicht, den Gewässerraum gemäss der sogenannten Hochwasserschutzkurve zu definieren. Die Truber müssten die Biodiversitätskurve anwenden. «Sie kommt in Landschaften von nationaler Bedeutung mit gewässerbezogenen Schutzzielen zur Anwendung», erklärte Susanne Härtel-Borer vom Bundesamt für Umwelt auf Anfrage vor anderthalb Jahren. Und so verlange es der Kanton Bern auch in ihrem Fall, schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung.