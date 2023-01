Gefängnisdirektorinnen im Interview – «Die Trennung von den Kindern ist die grösste Strafe» Sind weibliche Insassen gefährlicher als männliche? Wem steht Pornografie zu? Die erste Direktorin des Berner Thorberg und die Chefin des Frauengefängnis Hindelbank über Geschlechterrollen hinter Gittern. Simone Rau Roland Gamp

«Überhaupt keine Angst»: Regine Schneeberger (links) und Annette Keller auf dem Berner Thorberg. Foto: Nicole Philipp

Sicherheitsmänner kontrollieren die Ausweise, bevor sie Einlass zum Thorberg gewähren. Der Kommunikationsverantwortliche führt zum Büro, wo das Interview stattfinden soll. Auf dem Weg über den Gefängnishof begegnet man geschäftigen Mitarbeitern, aber keiner Mitarbeiterin. Die Berner Justizvollzugsanstalt (JVA) ist männlich geprägt, so wie die meisten anderen Schweizer Gefängnisse auch. Die Gesprächspartnerinnen stechen heraus: Regine Schneeberger ist die erste weibliche Direktorin des Thorberg überhaupt. Annette Keller leitet in Hindelbank die einzige JVA für Frauen in der Deutschschweiz.