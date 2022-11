Gold-Schützin Anja Senti – Die treffsichere Weltmeisterin Mit Abneigungen gegen das Sportschiessen hat die Bernerin immer wieder zu kämpfen. Wie im Wettkampf findet sie eine Strategie, um zu überzeugen. Livia Baeriswyl

Schützin Anja Senti, ausgestattet mit pinkem Gewehr, posiert im Schiessstand in Niederried bei Kallnach. Foto: Christian Pfander

Nach dem Europameistertitel im Juli und dem Europarekord – 600 von 600 möglichen Punkten – im September folgt für Anja Senti die Goldmedaille an den Weltmeisterschaften. Die Schützin aus Jens BE brillierte in dieser Saison in ihrer Paradedisziplin über die 300 Meter liegend. «Der Weltmeistertitel bedeutet mir sehr viel. Es ist das Höchste, was ich in dieser Disziplin erreichen kann», sagt die 26-Jährige. Neben dem Titel kamen drei silberne Medaillen aus den Team-Disziplinen dazu.