Wirtewechsel in Langenthal – Die Traube schliesst, aber nicht für immer Die bisherige Wirtin des Restaurants an der St. Urbanstrasse hört auf. Gerüchte über eine endgültige Schliessung bestätigen sich nicht. Tobias Granwehr

Die Liegenschaft St. Urbanstrasse 36 (Bildmitte) bleibt eine Bar, die bisherige Wirtin hört aber auf. Foto: Beat Mathys

Bereits im vergangenen Jahr veränderte sich das Restaurant zur Traube in Langenthal äusserlich. Die bisherige, bis an die Strasse heranreichende Terrasse musste auf Geheiss des Kantons weichen. So konnte in der St. Urbanstrasse ein durchgehendes Trottoir gebaut werden. Die Terrasse der Traube wurde dadurch zwar kleiner, dafür moderner.