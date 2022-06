Konzerte & Gastronomie in Thun – Die Trattoria Rimini öffnet ihren Garten für Musiker und Gäste Nils Burri, Lucky Wüthrich und Marc Amacher zusammen mit Groove Connection: Die Trattoria Rimini lanciert mit lokalen Helden ein neues Angebot. Marco Zysset

Singer und Songwriter Nils Burri eröffnet die neue Konzertreihe in der Trattoria Rimini. Foto: Stefan Kammermann

Für ihre italienische Küche ist die Trattoria Rimini in der Unteren Hauptgasse in Thun schon lange bekannt. Nun schickt sich das Team an, das Lokal mit der Reihe «Rimini upstairs» auch als Ort für lauschige Konzerte zu positionieren. Und zwar nicht etwa im eigentlichen Restaurant selber, sondern im privaten Garten der Betreiber am Fuss des Schlossbergs innerhalb der historischen Schlossmauern.

Dort werden in den nächsten Wochen in malerischer Kulisse und in kleinem Rahmen drei musikalische Helden der Region gastieren und die Gäste mit ihrem Schaffen verwöhnen. Den Auftakt macht am 17. Juni Nils Burri aus Frutigen, heute wohnhaft in Uttigen, mit seinen eingängigen Singer-Songwriter-Stücken. Mit Lucky Wüthrich gastiert am 15. Juli ein waschechter Thuner Blueser der nächsten Generation im Rimini-Garten. Und auch der 9. September steht im Zeichen des Blues: Dann konzertieren Groove Connection zusammen mit Marc Amacher.

