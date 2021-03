Neue Einsprachenflut – Die Tramgegner lassen nicht locker Obschon nur Details zur Debatte stehen, blasen die Gegner des Trams nach Ostermundigen noch einmal zum grossen Kampf gegen das Gesamtprojekt. Ihre Chancen dürften gering sein. Michael Bucher

Die Baumallee entlang der Ostermundigenstrasse soll verschwinden und durch Jungbäume ersetzt werden. Foto: Valérie Chételat

Die Kritik an der Tramerschliessung Ostermundigens flammt einmal mehr auf – und zwar in geballter Form. Anlass ist das reaktivierte Planungsgenehmigungsverfahren. Darin geht es um zwei Änderungen gegenüber dem 2013 öffentlich aufgelegten Projekt Tram Region Bern, das damals noch bis Köniz reichen sollte. Zum einen ist es ein Neubau einer Brücke über die A6, zum andern die Wendeschlaufe im Oberfeld. Am Dienstag endete die Einsprachefrist der öffentlichen Auflage. Seither verging kein Tag, an dem sich nicht eine Vereinigung mit ihrer Einsprache an die Medien wandte.