Abgesagtes Hornusserfest – Die Trägervereine sollen keinen Schaden erleiden Das finanzielle Risiko wäre zu gross gewesen. Denn ab jetzt hätte die Vorbereitung des Eidgenössischen Hornusserfestes in Thörigen und Bleienbach viel Geld gekostet. Tobias Granwehr

Da waren sie noch zuversichtlich: OK-Präsident Ruedi Gygax (links) und Planungschef Andreas Hofer im Dezember 2019 auf dem Festgelände. Foto: Marcel Bieri

Das 39. Eidgenössische Hornusserfest zwischen dem 20. und 29. August in Thörigen/Bleienbach findet nicht statt. Es tue allen in der Seele weh, die mehrjährige Arbeit im OK zu stoppen, sagt dessen Präsident Ruedi Gygax. Aber das finanzielle Risiko gegenüber Partnern, Sponsoren und Helfern sei nicht mehr kalkulierbar. «Ganz zu schweigen von der Gesundheit der aktiv teilnehmenden Hornusser.»

Schweren Herzens haben sich deshalb das OK und der Zentralvorstand des Eidgenössischen Hornusserverbandes gemeinsam für eine Absage entschieden. Seit Januar wurde intensiv beraten, ob und wie der Grossanlass durchgeführt werden könnte.