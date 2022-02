Vierter Ausländer für Langnau – Die Tigers verpflichten Vili Saarijärvi für zwei Jahre Die SCL Tigers holen sich ab kommender Saison den finnischen Verteidiger Vili Saarijärvi ins Boot.



Vili Saarijärvi (rechts) spielte bei der U18-Weltmeisterschaft 2015 in Zug gegen die Schweiz (Archivbild). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Langnauer holen sich Verstärkung für die kommende Saison: Die SCL Tigers sichern sich die Dienste des Finnen Vili Saarijärvi für die kommenden beiden Jahre, wie der Club am Dienstag mitteilt.

Der 24-jährige Verteidiger spielt aktuell in der finnischen Liga bei Lukko und erreichte in der laufenden Saison in 43 Spielen 33 Skorerpunkte. In der Saison 2020/21 spielte er mit dem aktuellen Tigers-Stürmer Aleksi Saarela in einer Linie und gewannen mit Lukko die Meisterschaft. Zudem wurde Saarijärvis in dieser Saison für den Karjala Cup in die finnische Nationalmannschaft berufen.

Bei den Tigers unterschreibt der Finne einen Vertrag für die kommenden beiden Saisons und ist neben Aleksi Saarela, Harri Pesonen und Alexandre Grenier der vierte ausländische Spieler im Team der Tigers.

Mayer und Samuel Erni fallen aus

Robert Mayer wurde Anfang dieser Woche unglücklich von einem Puck am Kopf getroffen. Der Tigers-Torhüter fällt deshalb vorerst für das Testspiel gegen Biel am Dienstag aus. Ausserdem ist auch Verteidiger Samuel Erni immer noch nicht fit. Er hatte sich kurz vor der Olympia-Pause im Spiel gegen den EHC Biel am Knie verletzt.

Dafür sind mit Miro Zryd, Jesper Olofsson, Sebastian Schilt, Livio Langenegger und Michael Loosli gleich mehrere Spieler wieder einsatzfähig.

pd/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.