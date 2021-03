3:4 gegen Servette – Die Tigers verlieren trotz dreimaliger Führung Trotz 3:2-Führung nach 40 Minuten geht die schwarze Serie der Emmentaler weiter. Das 3:4 nach Verlängerung gegen Genf ist die 13. Niederlage in den letzten 14 Partien. Kristian Kapp

Das erste von vier Langnauer Gegentoren: Arnaud Jacquemet lenkt zum 1:1 ab. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Das Mitteldrittel hatten die Tigers noch irgendwie unbeschadet überstanden gehabt, ja mehr als nur das: Sie gingen trotz Genfer Dauerdruck mit einer 3:2-Führung ins Schlussdrittel. Und als das 3:3 nach einem wuchtigen Weitschuss Henrik Tömmernes’ dennoch schon bald fiel, passierte in den letzten 16 Minuten unerwartetes: Ein Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams konnten nun mehrfach die verpasste Führung beklagen, es schien nichts als logisch, dass die Partie in die Verlängerung gehen würde.

Dort verpassten Flavio Schmutz und Alexei Dostoinov zunächst zwei Top-Chancen für Langnau. Und dass danach Henrik Tömmernes nach grossem Solo das Tor des Tages und der Gamewinner gelang, war halt auch «logisch». Denn 2020/21 ist für Langnau, wenn am Ende ein Spiel verloren geht …

Die seltsamen Tore

Bereits zwei Tage zuvor gegen Lausanne führte ein ungewollter Ablenker Keijo Weibels zum einzigen Treffer der Langnauer. Diesen «Trend» setzten sie nun gegen Servette fort. Julian Schmutz traf zum 1:0, weil der Puck via seines Schlittschuhs im Tor landete, seine Aktion aber kein gewollter Ablenker war. Und Alexei Dostoinovs 2:1 war nicht nur ein rares Powerplaytor der Langnauer, sondern ebenfalls mit viel Zufall verbunden: Seinen Querpass lenkte Genfs Michael Völlmin, natürlich ebenfalls ohne Absicht, ins eigene Tor.

Das 3:2 kurz vor Ende des Mitteldrittels beendete diese kuriose Serie. Weibels Treffer ging zwar eine Havarie des ganzen Genfer Defensivverbunds inklusive Goalie Gauthier Descloux zuvor, doch der 20-jährige Center erzielte ein «normales» Tor, erst noch geschickt vorbereitet durch Toms Andersons.

Ein guter Start Langnaus ins Spiel: Julian Schmutz feiert seinen Treffer zum 1:0, er lenkte einen Ablenker Flavio Schmutz’ nochmals ungewollt mit dem Schlittschuh ins Tor ab. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Ja, die Langnauer hatten bis zu jenem Zeitpunkt das Glück auf ihrer Seite, sie gingen mit einem schmeichelhaften Vorsprung ins letzte Drittel. Doch wer konnte das (ausser Servettes Spielern und Anhängern) dem in dieser Saison schon so oft unglücklich unterlegenem Tabellenletzten verübeln?

Das Startdrittel konnten die SCL Tigers noch offen gestalten, das 1:1 nach 20 Minuten war korrekt, die Spielanteile ausgeglichen, die Emmentaler eher mit einem leichten Plus. Die Wende brachte die zweite Langnauer Führung zu Beginn des Mittelabschnitts. Sie provozierte eine heftige Reaktion der Genfer, die den Ausgleich sieben Minuten später mit Dauerdruck erzwangen.

Nun wankten die Tigers. Das Genfer Forechecking, kombiniert mit teilweise abenteurlichem Spielaufbau brachte das Heimteam mehrfach in Bedrängnis, es brauchte Glück und ein, zwei starke Paraden von Goalie Ivars Punnenovs, um nicht erstmals in Rückstand zu geraten. Weibels 3:2 war eine unerwartete Wohltat, die Langnauer retteten nicht nur das Remis in die zweite Pause, sie konnten berechtigte Hoffnung schöpfen, den zehnten Sieg im 44. Spiel einzufahren. Es blieb bei der Hoffnung – und auch die zumindest theoretische Chance auf eine Teilnahme am Pre-Playoff wurde trotz der Niederlage des SCB gegen Lugano dank dem Punktgewinn nur minim vergrössert.