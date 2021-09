Saisonauftakt im Unihockey – Die Tigers «steinern» Meister Köniz Den Langnau Tigers gelingt im Derby gegen Meister Köniz dank fünf Steiner-Toren und einem 6:5 die Revanche für das finale Debakel in den letzten Playoff-Viertelfinals. Ueli Moser

Dreifachtorschütze Matteo Steiner lässt sich feiern. Foto: Manuel Zingg

Derby. Was der Duden sachlich-nüchtern als «sportliches Spiel von besonderem Interesse, besonders zwischen Mannschaften aus der gleichen Region» definiert, ist für viele Sportler und Fans die Kirsche auf dem Kuchen. Ein Zauberwort, das jeweils sowohl bei den Akteuren als auch deren Anhängerschaft für grosse Aufmerksamkeit bis hin zu hitzigen Diskussionen sorgt. Und dies galt für das erste Kantonalderby der neuen Unihockey-Saison auch für Stefan Siegenthaler, den Langnau-Verteidiger, und Jan Zaugg, den nach zwei Söldner-Jahren zu Köniz zurückgekehrten Topskorer.

Beide haben in der Schweiz stets für ihren Stammklub gespielt und kennen die Derby-Faszination seit ihren ersten Wettkampfschritten. «Es ist immer eine zusätzliche Motivation, gegen einen Rivalen aus der Region anzutreten», hielt Siegenthaler denn auch schon vor dem Spiel fest, und Zaugg spürt bei Derbys ebenfalls «von jeher und jeweils unabhängig von der sportlichen Ausgangslage stets ein spezielles Kribbeln». Für Köniz seien die Duelle gegen Wiler-Ersigen noch emotionaler, aber für Siegenthalers Tigers geht nichts über Erfolge gegen die «Städter».

Wegweisendes Mitteldrittel

Diesmal erst recht, da gegen diese auch noch eine Rechnung offen war. Letzte Saison hatte nämlich in der zuvor ausgeglichenen Playoff-Viertelfinalserie, in der Köniz nur 3:2 führte, im aus Tigers-Sicht «verflixten» sechsten Spiel gleich eine 0:10-Klatsche resultiert, wobei das 0:3 allerdings erst kurz nach Spielmitte fiel. «Für uns brach damals eine kleine Welt zusammen, und entsprechend waren wir natürlich für das Saisonauftakt-Derby zusätzlich motiviert», so der Routinier.

Simon Steiner (links) traf doppelt für die Tigers. Foto: Manuel Zingg Tim Aebersold trifft zur zwischenzeitlichen Führung für Köniz. Foto: Manuel Zingg Rückkehrer Jan Zaugg scheitert an Langnaus neuem Torhüter Roman Beck. Foto: Manuel Zingg 1 / 3

Und weil die Emmentaler während der ganzen Partie ihrem Motto «seckle, schiesse, kämpfe» treu blieben, konnten diese Revanche-Gelüste schliesslich verdientermassen gestillt werden. Dank drei Treffern von Matteo Steiner und zweien von Namensvetter Simon führten sie nach 40 Minuten 6:3, nutzten aber im ganz starken zweiten Drittel mindestens vier weitere erstklassige Möglichkeiten nicht. Dies hätte sich beinahe gerächt, lag doch Köniz nach einem Doppelschlag gut 10 Minuten vor Schluss plötzlich nur noch 5:6 zurück. Das Heimteam hielt dem immer grösser werdenden Druck der Angriffsmaschinerie des Meisters aber mit etwas Glück stand und brachte die knappe Führung schliesslich über die Runden.

Becks toller Einstand

Zu verdanken hatte man dies nicht zuletzt dem neuen Torhüter Roman Beck, machte doch der schon zuvor ausgezeichnet disponierte 23-Jährige in der Schlussphase gleich mehrere erstklassige Möglichkeiten der Gäste zunichte. «Da bei uns die Nachfolge meines zurückgetretenen Bruders Jürg von vielen als Schwachstelle definiert wurde, mag ich Roman seinen tollen Einstand ganz besonders gönnen», so Stefan Siegenthaler. Dies umso mehr, weil Beck ein Eigengewächs sei «und die Tigers aufgrund der beschränkten wirtschaftlichen Kapazitäten darauf angewiesen sind, sich immer wieder aus dem eigenen Nachwuchs heraus zu erneuern».

Auch Jan Zaugg, der die Wende ebenfalls nicht erzwingen konnte, lobte die Leistung des gegnerischen Torhüters – vor allem hätten er und seine Teamkollegen aber demonstriert bekommen, «dass wir auch gegen nicht zu den Spitzenteams zählende Gegner nur bestehen können, wenn wir während des ganzen Spiels konzentriert und engagiert zur Sache gehen».

Durchzogene Berner Auftakt-Bilanz Infos einblenden Im Gegensatz zu Meister Köniz ist Superfinal-Verlierer Wiler-Ersigen der Saisonauftakt mit einem 5:2 in Chur geglückt. Wie erwartet chancenlos war dagegen Thun, das bei den Grasshoppers eine 1:14-Kanterniederlage einfing. Auch bei den Frauen stand gleich ein erstes Berner Derby auf dem Programm, aber hier setzte sich mit Skorpion Emmental Zollbrück gegen Berner Oberland der Favorit durch – mit 5:4. Bern Burgdorf wiederum, das sich ebenfalls in den Top 4 etablieren möchte, musste beim 1:4 in Chur anerkennen, dass die Ambitionen diese Saison auch bei Piranha wieder gross sind. (umb)

