Heimniederlage nach zwei Siegen – Die Tigers nehmen den Schwung nicht mit Im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz erleidet Langnau einen Rückschlag. Gegen Ambri-Piotta verlieren die Emmentaler zuhause 2:3. Marco Keller

Nach dem Führungstreffer von Tim Grossniklaus (rechts) war die Welt der Tigers noch in Ordnung. Foto: Marcel Bieri (Keystone).

Die Tigers schienen den Schwung von den beiden jüngsten Siegen ins letzte Spiel dieser Woche mitgenommen zu haben. Cody Eakin kam schon in der 4. Minute zu einer Topchance, kurz darauf vollendete Tim Grossniklaus einen schwungvoll vorgetragenen Drei-gegen-Eins-Konter zum Führungstreffer. Für den Verteidiger war es der zweite Saisontreffer.

Ein erstes Powerplay hätte die Basis zum Ausbau des Vorsprungs sein sollen - mit der Betonung auf dem Konjunktiv. Der pfeilschnelle Alex Formenton kam in Unterzahl zum Ausgleich, nachdem er hinter dem Tor Luca Boltshauser den Puck abgeluchst hatte. Der Nordamerikaner stand auch am Anfang des Führungstreffers der Leventiner - diesmal traf Bürgler, der seinen dritten Frühling erlebt. Mit dem Mini-Rückstand nach 40 Minuten waren die Emmentaler gut bedient: Ambri verzeichnete zusätzlich drei Pfostenschüsse.

Telegramm Infos einblenden SCL Tigers - Ambri-Piotta 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)



5560 Zuschauer. - Tore: 7. Grossniklaus (Berger) 1:0. 11. Formenton (Ausschluss Bürgler!) 1:1. 25. Bürgler (Formenton) 1:2. 57. (56:41) Virtanen (Bürgler, Grassi) 1:3. 58. (57:31) Saarela (Saarijärvi) 2:3. - Strafen: Je 3-mal 2 Minuten. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Grossniklaus; Guggenheim, Zryd; Erni; Michaelis, Eakin, Pesonen; Rohrbach, Aeschlimann, Saarela; Douay, Diem, Rossi; Lapinskis, Neuenschwander, Berger; Weibel. Bemerkungen: SCL Tigers ohne Schmutz (verletzt), Huguenin, Cadonau, Petrini, Aeschbach, Salzgeber, Stettler (alle Farmteam). Pfostenschüsse: 11. Formenton. 27. Spacek. 32. Eggenberger. SCL Tigers ab 58:10 ohne Goalie. 59. Timeout SCL Tigers.

Nach dem 1:3 durch Jesse Virtanen schien die Partie entschieden (57.), doch nur 50 Sekunden später brachte Aleksi Saarela noch einmal Hoffnung zurück. Die Tigers rannten in der Schlussphase noch fast zwei Minuten mit sechs Feldspielern an, der Ausgleich fiel aber nicht mehr.



Damit beträgt das Punkteverhältnis zwischen den beidenTeams in dieser Saison 11:1 für die Spengler-Cup-Sieger aus der Leventina. Folgerichtig hat Ambri nun auch die Tigers vom 11. Tabellenrang verdrängt.

