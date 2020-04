Freilichtmuseum Ballenberg – Die Tiere sind für die Eröffnung bereit Am Donnerstagnachmittag sind die Nutztiere auf dem Gelände des Freilichtmuseums Ballenberg eingetroffen. Wann genau die ersten Besucher begrüsst werden dürfen, ist derzeit noch unklar. Beat Jordi

Züchterin Gabriela Ochsner (l.) und Begleiterin Rahel Stamm aus dem sankt-gallischen Andwil bringen die Freiburger Stute Estelle mit ihrem Fohlen Luan zur Sömmerung auf den Ballenberg. Foto: Beat Jordi

«Wir waren hocherfreut, als wir am Mittwochnachmittag erfuhren, dass die Schweizer Museen ihre Tore am 11. Mai wieder öffnen dürfen», sagte Martin Michel, Geschäftsführer des Freilichtmuseums Ballenberg am Donnerstagnachmittag. «Wir sind aber auch ein botanischer Garten und im weitesten Sinne ein Zoo mit Tieren», ergänzte Michel. Zudem sei der Ballenberg ein Freizeitpark mit hundert einzelnen Häusern, somit frage man sich jetzt, welches Schutzkonzept angewendet werden müsse.