Musical-Klassiker am Thunersee – Die Thunerseespiele inszenieren 2024 «Mary Poppins» «Mary Poppins» gilt als berühmtestes Kindermädchen der Welt. 2024 wird das Musical von Disney und Cameron Mackintosh auf der Thuner Seebühne gespielt – als Schweizer Premiere.

Die Thunerseespiele inszenieren 2024 das Kindermärchen «Mary Poppins» als Musical. Foto: PD

«Wir sind stolz, unserem Publikum dieses fantastische Musical in einer Neuinszenierung zeigen zu dürfen», sagt Oliver Burger, Geschäftsführer der Thunerseespiele, in der Medienmitteilung, in der das Unternehmen bekannt gibt, dass vom 10. Juli bis 24. August 2024 auf der Thuner Seebühne «Mary Poppins» gespielt wird. Es sei eine Geschichte für Jung und Alt, «eine unterhaltsame, temporeiche Show mit eindrücklichen Ohrwürmern. Das fliegende Kindermädchen passt wunderbar auf unsere Seebühne und in die malerische Kulisse am Fuss von Eiger, Mönch und Jungfrau», so Burger weiter.

Kinder in den Hauptrollen

Für die Umsetzung der Thuner Neuinszenierung wurde Regisseur Matthias Davids engagiert. Er ist seit Dezember 2012 künstlerischer Leiter der Sparte Musical am Landestheater Linz und verantwortet in dieser Funktion jährlich vier bis sechs Inszenierungen. An Davids Seite stehen Choreografin Kim Duddy, die schon 2017 bei Cats in Thun wirkte, sowie Bühnenbildner Andrew Edwards und Kostümbildner Aleš Valášek, der das Kostümbild für die aktuelle Dällebach-Inszenierung gestaltet hat. Die musikalische Leitung von «Mary Poppins» hat Iwan Wassilevski inne.

Markus Dinhobl, ausführender Produzent der Thunerseespiele, sagt: «Besonders spannend wird die Besetzung der beiden Kinderrollen Jane und Michael Banks. Wir hoffen auf viele Bewerbungen aus unserer Region und freuen uns auf das Casting im November in Thun.»

Mehr als 30 Auszeichnungen

Das Musical «Mary Poppins» erzählt die Geschichte der Familie Banks. Deren Kinder Jane und Michael tanzen mit ihrem Kindermädchen. Mit der Anstellung von Mary Poppins kommt neuer Wind ins Haus. Humorvoll und einfühlsam nimmt sie die Kinder mit auf magische Abenteuer und Traumreisen.

Für viele Menschen ist Walt Disneys Film «Mary Poppins» mit Julie Andrews aus dem Jahr 1965 eine feste Kindheitserinnerung. Er basiert auf dem 1934 herausgegebenen Buch der Autorin Pamela L. Travers und bildet die Vorlage für die Musical-Umsetzung, welche 2004 im Prince Edward Theatre am Londoner West End Premiere feierte. Das Musical wurde in neun Sprachen übersetzt und erhielt über 30 internationale Auszeichnungen. Die Thunerseespiele präsentieren «Mary Poppins» in neuem Gewand – als erste Veranstalterin in der Schweiz, wie sie in der Medienmitteilung schreiben.



PD/maz

