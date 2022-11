Wacker unterliegt dem Schlusslicht – Die Thuner haben alles im Griff – bis sie urplötzlich einbrechen Nach sehr ordentlichen 40 Minuten klappt auf einmal nichts mehr. Die Berner Oberländer Handballer verlieren zu Hause gegen Basel 27:29. Adrian Horn

Torhüter Marc Winkler hadert. Archivfoto: Christian Pfander

Wacker Thun erinnert einen in dieser Saison irgendwie an eines dieser Überraschungseier, die man als Kind so mochte: Man weiss nie, was man kriegt. Und nicht immer ist man anschliessend sonderlich angetan.

Nach einer schwierigen Phase schienen sich die Oberländer gefangen zu haben. Sie bezwangen erst St. Gallen und danach Bern. Und waren auf bestem Weg, genügend Distanz zu schaffen zu den auf den hintersten Rängen klassierten Clubs.

Auf Kurs – vermeintlich

Am Mittwochabend spielt Remo Badertschers Team erneut zu Hause, mit Basel gastiert wieder eine Mannschaft, mit der es sich um einen der Playoff-Plätze streitet. Wacker brilliert nicht, hat aber alles im Griff. 21:17 führen die Thuner nach 40 Minuten und damit zwei Dritteln Spielzeit. Sie sind dabei, den dritten Sieg in Folge zu realisieren.

Ein Blindflug: Die Gastgeber verlieren in der zweiten Hälfte die Orientierung. Archivfoto: Patric Spahni

Wer den hiesigen Handball verfolgt, vermutet nun, dass die Hausherren enteilen. Die Nordwestschweizer sind primär deswegen Schlusslicht, weil sie in der zweiten Hälfte regelmässig nachlassen, was dem dünnen Kader geschuldet ist. Die Oberländer ihrerseits ziehen in derlei Momenten gerne davon; es ist quasi der Augenblick, auf den sie hingearbeitet haben.

Und dann passiert: das pure Gegenteil.

Wacker gelingt während 10 Minuten kein Treffer. Die Gäste holen auf und liegen nun vorn. Die Thuner vermögen vorübergehend zu reagieren, auch weil der eingewechselte Marc Winkler zwischenzeitlich alles hält. Aber dauerhaft kann Badertschers Team den Trend nicht stoppen. 29:27 gewinnen die Basler. Sie sind nicht länger Letzter.

Die für Wacker so bittere Erkenntnis

Für einen solchen Auftritt wären die Oberländer vor wenigen Jahren reichlich getadelt worden. Weil sie derlei Gegner damals zu Hause zu deklassieren pflegten. Die Niederlage zeigt, wie klein die Differenz zu den Abstiegsanwärtern geworden ist. Weil diese kräftig aufgeholt haben. Und weil Wackers Kader gleichzeitig schwächer geworden ist.

Es muss vieles zusammenpassen, damit die Thuner gewinnen. Offensichtlich auch gegen den Tabellenletzten.

