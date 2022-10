Schlechtes Jahr für die Vorsorge – Die Teuerung frisst Guthaben in der Pensionskasse weg Dieses Jahr verlieren viele Versicherte Geld – wegen der Teuerung und der tiefen Zinsen auf dem Alterssparkapital in der Pensionskasse. Ältere trifft es härter. Bernhard Kislig

Ältere Angestellte besitzen in der Regel ein grösseres Pensionskassenguthaben. Da wirkt sich die Teuerung stärker aus als bei jungen Leuten mit geringem Vorsorgekapital. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Es ist kein gutes Jahr für die Pensionskassen. Ukraine-Krieg, Energiekrise und hohe Inflation belasten die berufliche Vorsorge. Sie schlagen auf die Rendite und damit auf die Verzinsung der Alterssparguthaben der Versicherten. «Viele Vorsorge­einrichtungen dürften die Zinsen auf ein Minimum beschränken», sagt Marco Jost, Pensionskassen­experte bei der Beraterin PPCmetrics. Andere Fachleute teilen diese Einschätzung.

Aufgrund der hohen Inflation werden die Versicherten gleich doppelt bestraft. Denn neben dem tieferen Kapitalertrag auf ihrem Sparguthaben schlägt auch die hohe Teuerung negativ zu Buche. Im August lag diese im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 3,5 Prozent. Das bedeutet, dass man mit Geld entsprechend weniger kaufen kann. Auch die Alterssparguthaben in den Pensionskassen verlieren so real an Wert.

Ungewöhnlich ist, dass dieses Jahr die Verzinsung nicht mehr ausreicht, um die Teuerung wettzumachen. «Aufgrund der anhaltend tiefen Teuerung sind die Versicherten in den vergangenen Jahren selbst bei tiefen Zinsen immer gut weggekommen», erläutert Jost. Real ist ihr Alterssparguthaben also stetig gewachsen.

Zudem wird dieses Jahr die goldene Regel der Pensionskassen gebrochen, die schon bei der Einführung der beruflichen Vorsorge in den 1980er-Jahren definiert worden ist: Sie sieht die Fortführung des bisherigen Lebensstandards vor. Das wird so verstanden, dass die Teuerung ausgeglichen wird. Wenn die Verzinsung längere Zeit unter der Teuerung liegt, braucht es Korrekturmassnahmen, wenn die Fortführung des bisherigen Lebensstandards mit den Renten aus erster und zweiter Säule möglich bleiben soll.

Die Folgen für die Versicherten

Wie stark die Inflation ins Gewicht fällt, hängt von der Höhe des Alterssparguthabens ab. Je grösser die Summe ist, desto schwerer wiegt der reale Verlust. Junge Menschen, die noch nicht lange im Berufsleben stehen, trifft es kaum, da sie in der Vorsorge noch wenig angespart haben. Bei älteren Angestellten oder Rentnerinnen und Rentnern schlägt der Teuerungsverlust jedoch voll durch.

Wie tief die Verzinsung fallen kann, ist teilweise gesetzlich geregelt. Bei einem Jahreslohn bis 86’040 Franken liegt der vorgeschriebene Mindestzins derzeit bei 1 Prozent. Bei Beträgen darüber ist sogar eine tiefere Verzinsung möglich.

Deckungsgrad? Umwandlungssatz? Infos einblenden Was bedeuten die Fachbegriffe aus der Welt der beruflichen Vorsorge? Wir erklären Sie hier kurz: Deckungsgrad: Der Deckungsgrad beschreibt in Prozent, wie hoch das Vermögen gegenüber den Verpflichtungen einer Pensionskasse ist. Als guter Wert gilt eine Grösse von ungefähr 115 bis 125 Prozent. Unter 100 Prozent ist von einer Unterdeckung die Rede. In diesem Fall muss die Pensionskasse aufzeigen, wie sie die Unterdeckung beheben kann.

Verzinsung: Die Verzinsung ist die Rendite, welche die Versicherten jährlich auf ihrem Alterssparguthaben erhalten. Sie wird je nach Geschäftsgang jährlich unterschiedlich festgelegt. Für tiefere Einkommen gibt es einen vom Bundesrat festgelegten Mindestzinssatz.

Umwandlungssatz: Der Umwandlungssatz bestimmt, zu welchem Prozentsatz vom Alterssparguthaben in der Pensionskasse eine Rente ausgeschüttet wird. Bei einem Guthaben von 100’000 Franken sind es beim aktuellen gesetzlichen Umwandlungssatz 6800 Franken pro Jahr.

Angenommen, die Jahresteuerung liegt bei 3 Prozent und die Verzinsung der Pensionskasse bei 1 Prozent, dann gehen auf dem Alterssparguthaben durch die Inflation 2 Prozent verloren. Ein Vorsorgekapital von beispielsweise 300’000 Franken verliert somit real 6000 Franken an Wert. Mit dem gleichen Geld können also zwei Familienferien weniger finanziert werden.

Pensionskassenexperte Marco Jost geht davon aus, dass die Verzinsung der Vorsorgeeinrichtungen auf absehbare Zeit tief bleibt, weil kaum noch freie Mittel für Leistungsverbesserungen vorhanden sind. Der Grund dafür ist der deutliche Einbruch des Deckungsgrads, von dem die frei verfügbaren Mittel abhängen. Er gibt an, wie weit Pensionskassen mit dem vorhandenen Vermögen ihren Verpflichtungen nachkommen können.

Gemäss Berechnungen von PPCmetrics ist der durchschnittliche Deckungsgrad der Pensionskassen im laufenden Jahr von fast 120 Prozent auf knapp 103 Prozent gefallen. 100 Prozent sind eine kritische Grenze: Darunter müssen Pensionskassen gewisse formelle Auflagen erfüllen und aufzeigen, mit welchen Massnahmen sie die Unterdeckung beseitigen wollen.

Obwohl der Deckungsgrad ein wichtiger Indikator für den Zustand einer Vorsorgeeinrichtung ist, besteht laut Jost kein Grund für Alarmismus. Dies unter anderem, weil die steigende Inflation auch zu höheren Zinsen führt. So werden die für Pensionskassen massgeblichen 10-jährigen Bundesobligationen derzeit wieder mit mehr als 1,3 Prozent verzinst. Damit erhalten die Vorsorgeeinrichtungen eine sichere Anlage, mit der sie den Mindestzins garantiert finanzieren können. Aber die 1,3 Prozent reichen natürlich noch lange nicht, um eine Teuerung von 3 oder gar mehr Prozent zu kompensieren.

Wie weiter mit der Inflation?

Ob die Versicherten auch in den kommenden Jahren mit Teuerungsverlusten rechnen müssen, hängt wesentlich von der weiteren Entwicklung der Inflation und somit auch von den aktuellen Krisen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der Energie ab.

Langfristig besteht laut Christoph Ryter, Geschäftsleiter der Migros-Pensionskasse, kein Grund zur Sorge. Er verweist auf Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, gemäss denen Versicherte in der beruflichen Vorsorge über einen grösseren Zeitraum mit einem realen Ertragsüberschuss von mehr als einem Prozent rechnen können.

Kern des Problems

Ryter warnt allerdings davor, in der politischen Diskussion die Zügel locker zu lassen. Er betont, dass der Umwandlungssatz der Kern des Problems sei. Der Umwandlungssatz bestimmt, wie viel Rente bei einem bestimmten Altersparguthaben jährlich ausbezahlt wird. Nach einhelliger Meinung der meisten Fachleute ist er mit 6,8 Prozent deutlich zu hoch angesetzt.

Das sorgt einerseits für eine Umverteilung in Milliardenhöhe von jung zu alt, weil die gesetzlich garantierten Renten der Pensionierten finanziert werden müssen. Andererseits stehen den Pensionskassen weniger Mittel zur Verfügung, um, wie im laufenden Jahr, die Teuerung auszugleichen.

Bernhard Kislig ist Redaktor im Ressort Wirtschaft der Zentralredaktion von Tamedia. Er beantwortet Fragen zu Geld und Recht. Daneben recherchiert er diverse Wirtschaftsgeschichten. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen berufliche Vorsorge, Anlage-Themen, Blockchain und Steuern. Mehr Infos @berrkii

