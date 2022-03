Tellspiele Interlaken – Die Tellspielfamilie trauert um zwei Persönlichkeiten Romano Steffen und Thomas Loew – zwei langjährige Charakterdarsteller der Tellspiele – hinterlassen schmerzliche Lücken in der Tellspielfamilie. Peter Wenger

Eine Tellspielfamilie mitten im turbulenten Geschehen: Romano und Barbara Steffen mit Sohn Emil in der Inszenierung von Sven Allenbach 2015 auf der Freilichtbühne in Matten. Foto: PD/Archiv Tellspiele Interlaken

Die Tellspielfamilie ist eine verschworene Gruppe von Menschen, die sich in guten und in schlechten Zeiten mit ihrer ganzen Kraft für ihr Freilichtspiel am Rugen einsetzen. Alle sind füreinander da, ziehen an einem Strick, wenn es gilt, mit einer Pandemie oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten umzugehen. Umso schmerzhafter, wenn wie aus heiterem Himmel der Tod zwei Spieler aus ihrer Mitte reisst. Menschen, die man seit Jahren kennt, mit denen man Schulter an Schulter all die Proben bei Wind und Wetter durchgestanden hat. Freunde, mit denen man hinter den Kulissen auf den Auftritt wartete und sich gemeinsam über den Applaus freute.