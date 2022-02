Eva Löbau im Porträt – Die «Tatort»-Kommissarin zeigt in Zürich viel Haut und Seele Dem TV-Publikum ist sie als Freiburger Ermittlerin im Sonntagabend-Krimi bekannt. Nun tritt die Schauspielerin in «Die Räuberinnen» am Zürcher Schauspielhaus auf. Alexandra Kedves

Eva Löbau hält viel von den neuen, kollektiven Möglichkeiten am Stadttheater. Foto: SWR

Die Sache mit Quentin Tarantino will sie ganz schnell aus Weg geräumt haben. «Da habe ich mich in etwas beruflich Blödes hineinquatschen lassen», erzählt Eva Löbau über ihren Auftritt in Tarantinos «Inglourious Basterds». Sie hatte die Rolle – eine Frau, die nach zehn Sekunden tot ist – eigentlich gar nicht gewollt: «Weil ich beim ersten Lesen diese Figur überhaupt nicht entdeckt habe.» Und sie bereut bis heute, nicht ihrem Bauchgefühl gefolgt zu sein. Denn immer noch werde sie auf die paar Sekunden angesprochen, auch von uns: «Das ist doch peinlich», sagt sie.