Kuriose Onlineauktionen – Die Tastatur, mit der man Atomraketen starten konnte Auf Ebay hat jemand ein militärisches Relikt aus dem Kalten Krieg ergattert. Das ist aber längst nicht die einzige Kuriosität, die bei einer virtuellen Versteigerung aufgetaucht ist. Matthias Schüssler

Die heiklen Tasten waren im Originalzustand durch Abdeckkappen gegen versehentliches Betätigen geschützt. Screenshot: Youtube

Auf Online-Auktionsplattformen tauchen manchmal Objekte auf, die nie ins Licht der Öffentlichkeit hätten gelangen sollen. Ein solches Beispiel ist diese Woche auf der Gadget-Website Gizsmodo zu lesen: Der fragliche Gegenstand wurde über Ebay versteigert und gelangte so in die Hände eines Bastlers, der es erst bloss interessant fand und es nach einigen Nachforschungen auf dem Bild eines Raketenkontrollzentrums wiedererkannte.

Es handelt sich um eine klobige Tastatur mit einem grossen Trackball und einigen Extratasten, die mit Bezeichnungen wie «Go to voice», «Initiate» und «Abort» beschriftet sind. Wenn die Erzählung stimmt, dann war das ein Eingabeinstrument der US-Luftwaffe. Es wurde in den 1980er-Jahren in den Kontrollzentren installiert, in denen man Interkontinentalraketen des Typs Minuteman steuerte, als die Systeme aus den 1960er- und 1970er-Jahren ersetzt wurden.