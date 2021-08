Interview mit Afghanistan-Kenner - «Die Taliban sind keine Marsmenschen»

Die Welt hat diese Woche ratlos zugeschaut, wie die Taliban in Afghanistan die Macht übernahmen. Was ist von ihnen zu erwarten? Ein Gespräch mit Islamwissenschaftler und Afghanistan-Kenner Reinhard Schulze.

Reinhard Schulze, emeritierter Professor für Islamwissenschaft in Bern, beobachtet die Entwicklungen in Afghanistan seit vielen Jahren.

Dass man die Taliban nicht verniedlichen sollte. Das sind knallharte Typen, die in der Lage sind, im nächsten Moment jemandem eine Kugel durch den Kopf zu jagen.

Während Tausende verzweifelt versuchen, Afghanistan zu verlassen, amüsieren sich die Taliban im Fitnessraum des Präsidentenpalasts. Herr Schulze, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie diese Bilder sahen?

Die Macht übernommen hat eine neue Taliban-Generation. Wie unterscheidet sich diese von den Taliban der 1990er-Jahre?

Die neue Generation tut so, als wäre sie mit der alten identisch. Typisch ist, dass einer der Sprecher – ein junger Mann – einen Namen benutzt, den es schon vor 30 Jahren gab. Als gäbe es keine Unterschiede, sondern nur eine Grundidee: Taliban. So wird es inszeniert. In Wirklichkeit haben wir es mit einer Nachfolgegeneration zu tun, die eine merklich andere Politik betreibt als die Taliban der 1990er-Jahre.