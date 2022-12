Nun setzt sich wieder die Hardcore-Fraktion bei den Islamisten durch: Ein Talibankämpfer patrouilliert in einem Quartier in Kabul. Foto: Hoshang Hashimi (AFP)

Es klang wie die Einladung zu einem Fest. Die Taliban hatten in einer Provinz im Südwesten Afghanistans alle Bürger einer Stadt aufgerufen, «uns auf dem Sportplatz zu treffen». Dem Aufruf folgten am Mittwoch viele Bewohner. Statt ein Spiel zu veranstalten, liessen die Taliban dort öffentlich einen Mann exekutieren. Die Zeit in Afghanistan steht nicht still. Die Taliban drehen die Uhren zurück.