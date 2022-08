Fliegen mit gutem Gewissen – Die Swiss will grün werden – doch ist das mehr als Marketing? Vom Ökotreibstoff bis zum grünen Ticket: Die Swiss präsentiert sich als besonders nachhaltige Fluggesellschaft. Wir haben uns die beworbenen Massnahmen genauer angeschaut. Mathias Born

Halbwegs sauber zu fliegen, ist schwierig. Doch Fluggesellschaften wie die Swiss unternehmen grosse Anstrengungen. Foto: Doris Fanconi

Die Swiss gibt sich gern einen grünen Anstrich: Bei jeder Gelegenheit streicht die Fluggesellschaft ihre Initiativen zum umweltfreundlicheren Fliegen hervor. Gerade etwa in der Medienmitteilung zu den Halbjahreszahlen am Donnerstag, in der sie im Firmenporträt auf ihre «ambitionierten Klimaziele» hinweist. Zwei Tage zuvor hat das Unternehmen gross kommuniziert, dass Kundinnen und Kunden aus Skandinavien jetzt «grüne Tickets» buchen könnten. Nochmals einen Monat vorher hatte die Fluggesellschaft darauf hingewiesen, dass Kompensationszahlungen für die Emissionen nun einfacher seien.

Doch wie viel bewirken die Massnahmen tatsächlich? Oder ist das vor allem Greenwashing?

Wo will die Swiss hin?

«Die Swiss nimmt den Klimaschutz seit Jahren sehr ernst», beteuert Sprecherin Karin Montani. Die Luftfahrt müsse ihren Beitrag leisten, um die negativen Folgen ihrer Tätigkeit fürs Klima zu minimieren. Das Unternehmen habe deshalb eine «Roadmap» mit Klimazielen erarbeitet: So plane es seine Nettoemissionen von Kohlendioxid (CO₂) bis in acht Jahren auf die Hälfte des Werts von vor der Pandemie zu reduzieren. Ab dem Jahr 2050 soll die Swiss ganz CO₂-neutral fliegen. Die Lufthansa-Gruppe, zu der die Swiss gehört, verfüge als erster Konzern in Europa über ein wissenschaftlich fundiertes Reduktionsziel im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens.

Ganz aus freien Stücken engagiert sich die Branche indes nicht. Denn der öffentliche Druck wächst. Tun die Fluggesellschaften zu wenig, greift der Staat ein. Mit der Ankündigung eines Ökosiegels erhöht die Europäische Union bereits den Druck. Ein Ampelsystem soll klar signalisieren: Es ist nicht möglich, wirklich umweltfreundlich zu fliegen. Aber die Emissionen lassen sich zumindest stark reduzieren.

Wie will die Swiss ökologischer werden?

Unter anderem erneuert das Unternehmen die Flotte. Es forciert nachhaltige Treibstoffe. Und es verbessert laufend die Abläufe am Boden wie auch in der Luft. Allein mit diesen Optimierungen habe die Swiss den CO₂-Ausstoss in 15 Jahren pro Passagierkilometer um fast 30 Prozent gesenkt, sagt Sprecherin Montani.

«Die Swiss gehört bei der Nachhaltigkeit zweifellos zu den progressivsten Carriern», bescheinigt Rolf Dörpinghaus, Gründer und Präsident der International Association for Sustainable Aviation, die sich für ein nachhaltiges Fluggeschäft einsetzt.

Wie modern ist die Swiss-Flotte?

Die Swiss investierte im letzten Jahrzehnt nach eigenen Angaben mehr als 8 Milliarden Franken in moderne Flugzeuge und betreibt heute eine der jüngsten Flotten in Europa. Moderne Flugzeuge emittierten durchschnittlich 20 Prozent weniger Kohlendioxid als die jeweiligen Vorgängermodelle, sagt Montani.

Gibt es nachhaltigen Treibstoff?

«Um das Fliegen rasch nachhaltiger zu machen, muss man beim Treibstoff ansetzen», sagt Rolf Dörpinghaus. Bereits heute mengen viele Fluggesellschaften dem Kerosin nachhaltige Treibstoffe bei, genannt Sustainable Aviation Fuel (SAF). Allerdings ist zur Produktion viel Biomasse nötig. Und diese ist limitiert. Oder sie wird besser dafür eingesetzt, die Menschen zu ernähren.

Doch bald kommen sogenannte E-Treibstoffe. Das Prinzip ist seit fast hundert Jahren bekannt: Aus Wasserstoff und Kohlendioxid lässt sich ein Synthesegas herstellen. Dieses wiederum kann zu künstlichem Rohöl verarbeitet werden. In mehreren Forschungslabors und bei Start-ups wird daran getüftelt, wie genau sich am günstigsten Flugtreibstoff herstellen lässt. Nötig ist dazu viel Energie. Und diese sollte aus erneuerbaren Quellen stammen. Denn dann entsteht beim Verbrennen bloss so viel Kohlendioxid, wie bei der Produktion verarbeitet wurde. Sofern genügend sauberer Strom zur Verfügung steht, lassen sich E-Treibstoffe fast unbegrenzt herstellen.

Abo Klimaneutrales Fliegen Ist das der Beginn einer neuen Luftfahrt? Die Swiss setze sich im Verbund mit der Lufthansa schon seit Jahren für die Entwicklung nachhaltiger Treibstoffe ein, sagt Karin Montani. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit dem ETH-Spin-off Synhelion zusammen. Ab dem nächsten Jahr will die Swiss als erste Fluggesellschaft überhaupt Solarkerosin einsetzen, eine Art von E-Treibstoff. «Es ist sehr gut, dass die Swiss vorprescht», kommentiert Flugnachhaltigkeits­experte Dörpinghaus. Die Zeit sei reif, um das Verfahren aus den Labors zu holen und mit der Produktion von E-Treibstoffen zu beginnen. Sobald es gelinge, den Treibstoff wirklich energieeffizient und günstig herzustellen, breche eine neue Zeit für den Luftverkehr an: «Dann wird das Flugzeug auf einen Schlag zu einem sehr nachhaltigen Verkehrsmittel.» Soll man kompensieren oder in neue Treibstoffe investieren? Alle Kundinnen und Kunden der Swiss haben im normalen Buchungsprozess drei Möglichkeiten: Sie bezahlen mehr, damit die Swiss SAF kaufen kann. Alternativ können sie ein Projekt der Schweizer Stiftung Myclimate unterstützen. Oder der Betrag wird zwischen diesen beiden Möglichkeiten aufgeteilt. Seit diese Möglichkeit im Frühling verbessert wurde, kompensieren 10 Prozent der Reisenden. Zuvor, als der Prozess noch deutlich komplizierter war, hatte sich lediglich ein Prozent dazu durchgerungen. Der «Green»-Tarif, den die Swiss am Dienstag verkündete, vereinfacht diesen Prozess mittels einer eigenen Buchungsklasse noch einmal: Für einen Aufpreis kauft die Swiss für 80 Prozent des CO₂-Ausstosses Kompensationsleistungen ein und mischt für die restlichen 20 Prozent SAF in den Tank. Der neue Tarif wurde vorerst testweise eingeführt und ist nur für Passagiere buchbar, die in Skandinavien abfliegen.

Kundinnen und Kunden, die in Skandinavien abfliegen, können sich derzeit für einen «grünen Tarif» entscheiden. Screenshot

Zudem kann, wer auf einer Langstrecke reist, die Kompensationszahlung nun auch in der Luft leisten. Die Swiss führt diese Möglichkeit definitiv ein. Und dies, obschon sie im Testlauf nur moderat genutzt wurde. «Jede einzelne Kompensation trägt dazu bei, unsere ambitionierten Klimaziele zu erreichen», argumentiert Montani.

Rolf Dörpinghaus ist kein Freund der Kompensationszahlungen. «Sie sind gut fürs Gewissen, bringen die Luftfahrt aber keinen Schritt weiter.» Das Ziel müsse vielmehr sein, die Emissionen an der Quelle zu minimieren. Etwa indem E-Treibstoff eingesetzt wird.

Wie verhindert die Swiss Kondensstreifen?

Kondensstreifen sind schädlich für das Klima. Während nur etwas mehr als ein Drittel der Klimawirkung durch das ausgestossene CO₂ verursacht wird, geht mehr als die Hälfte auf das Konto der Kondensstreifen, wie die ETH Zürich in einer Studie gezeigt hat. Trotzdem konzentriert sich die Swiss bislang stark darauf, die Kohlendioxid­emissionen zu reduzieren beziehungsweise zu kompensieren.

Abo Neue ETH-Studie zum Klima Die Kondensstreifen sind beim Fliegen schädlicher als das CO₂ Die Swiss sei sich bewusst, dass nicht nur das Kohlendioxid Auswirkungen auf das Klima habe, sagt Mediensprecherin Karin Montani. Deshalb unterstütze das Unternehmen Forschungsprojekte, in denen die Klimawirkung weiterer Faktoren untersucht werde. «Bis ein robustes System zur Messung sämtlicher Klimaeffekte des Luftverkehrs gefunden ist, konzentrieren wir uns bei unseren Anstrengungen aber auf die Reduktion der CO₂-Emissionen.»

Mathias Born ist Redaktor und Datenjournalist im Wirtschaftsressort. Er bearbeitet seit dem Jahr 2000 als Journalist Technik-, Service- und Wirtschaftsthemen. Mathias Born hat ein Studium in Medienwissenschaft und Zeitgeschichte sowie eine Datenjournalismus-Ausbildung abgeschlossen. Mehr Infos @thisss

