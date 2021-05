Flottenreduktion wegen Corona – Swiss entlässt bis zu 780 Angestellte Es war nicht mehr zu verhindern: Weil sich der Markt schlechter als erwartet entwickelt, muss als letzte Airline im Lufthansa-Verbund auch die Swiss zur Massenentlassung greifen. Konrad Staehelin UPDATE FOLGT

15 Maschinen und 780 Angestellte weniger: Die Swiss muss sparen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Swiss meldet «tiefgreifende Anpassungen» und streicht bis zu 780 Stellen, die Flugzeugflotte wird um 15 Maschinen reduziert. 10 davon sollen aus dem Kurz- und Mittelstreckensegment kommen; es handelt sich vor allem um ältere Maschinen aus der A320-Familie. Auf der Langstrecke verschwinden 5 Airbus-Maschinen – wahrscheinlich A330.

Zudem baut die Swiss auf der Kurz- und Mittelstrecke Frequenzen ab, auf der Langstrecke auch Destinationen. Dies geht aus einer internen Information an die Cabin Crew Members vom Donnerstagvormittag hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Total will die Swiss damit 500 Millionen Franken einsparen, 200 Millionen davon an Personalkosten.

Knackpunkt Piloten-Entlassungen

In einer kurz darauf verschickten Medienmitteilung schreibt die Swiss: «In dem nun eingeleiteten Konsultationsverfahren wird zusammen mit den Sozialpartnern, Mitarbeitenden und deren Vertretungen nach weiteren Lösungen gesucht, um die Zahl allfälliger betriebsbedingter Kündigungen so niedrig wie möglich zu halten und einen beabsichtigten Abbau sozialverträglich zu gestalten.» Damit sei auch die politische Auflage im Zusammenhang mit dem Bankenkredit erfüllt. Die Konsultationsverfahren sollen Mitte Juni abgeschlossen sein.

Von den maximal 780 Kündigungen entfallen 200 aufs Bodenpersonal, 60 auf die Technik, 400 aufs Kabinenpersonal und 120 aufs Cockpit. Ob das bei letzteren klappt, scheint allerdings unklar. So schreibt die Swiss: «Für alle Personalkörper – ausser für das Cockpitpersonal – bestehen bereits Sozialpläne. Da der heute gültige Gesamtarbeitsvertrag für das Cockpitpersonal einen Kündigungsschutz beinhaltet, muss aufgrund des strukturellen Personalüberhangs mit dem Berufsverband Aeropers eine Lösung am Verhandlungstisch gefunden werden.»

Total 20 Prozent Abbau

Die Entlassungen kommen nicht überraschend. Die Swiss war bisher die einzige Airline im Lufthansa-Verbund, die noch nicht zu diesem Mittel hatte greifen müssen. Stattdessen setzte man bisher auf einen Abbau über natürliche Fluktuation, einen Einstellungsstopp und Frühpensionierungen um 1000 Personen bis Ende 2021. Vor der Krise waren 9500 Personen bei der Swiss angestellt. Total baut die Swiss damit also 20 Prozent der Belegschaft gegenüber dem Vorkrisenniveau ab.



Allerdings entwickelte sich die Verkehrslage seit Jahresbeginn deutlich schlechter als erwartet. So sah der neue CEO Dieter Vranckx keine andere Möglichkeit, als nun auch zu jener Massnahme zu greifen, gegen die sich sein Vorgänger Thomas Klühr noch mit Händen und Füssen gestemmt hatte: In den Mitteilungen zum Vorjahresergebnis und jener zum ersten Quartal liess er seine Kommunikationsabteilung die Temperatur jeweils so erhöhen, dass die Nachricht von heute Donnerstag nur noch wie eine Vollzugsmeldung erscheint.

Auch 2023 noch 20 Prozent weniger

Die Frage stellt sich, ob die Swiss die Personen, die sie nun zu entlassen plant, nicht bald wieder braucht. Schliesslich wird die westliche Welt gerade durchgeimpft und plant, so bald wie möglich wieder zu einem einigermassen normalen Leben zurückzukehren.



Allerdings scheint die Swiss davon auszugehen, selbst dann nicht mehr zur alten Grösse zurückzukehren: So dürfte die Pandemie viele Interkontinentalstrecken – vor allem in den Osten und Süden – nach wie vor stark behindern. Und weiter hat die Pandemie insbesondere die Geschäftsfliegerei für immer verändert.

«Es zeichnete sich immer klarer ab, dass sich der Markt strukturell verändern wird und trotz frühzeitig eingeleiteter Massnahmen unsererseits eine Restrukturierung von Swiss leider unumgänglich zu sein scheint», lässt sich CEO Vranckx zitieren. «Für 2023 erwarten wir bei der Gesamtnachfrage einen strukturellen Rückgang von 20 Prozent.»

Gewerkschaft zeigt kein Verständnis

Ungewöhnlich deutlich äussert sich zu den Entlassungen die Bodenpersonal-Gewerkschaft Sev-Gata. «Mit einer Massentlassung würde die neue Swiss-Leitung das Vertrauen der Mitarbeitenden und der Bevölkerung wenige Wochen nach Amtsantritt verspielen», sagt Präsident Philipp Hadorn und zielt dabei auf Vranckx. «Sie riskiert damit einen Mangel an Fachkräften im Wiederaufschwung des Luftverkehrs und vernachlässigt ihre soziale Verantwortung für die Mitarbeitenden.»

Hadon erwähnt die Anstrengungen der Politik mit einem 1,5-Milliarden-Rettungskredit und der Bereitschaft der Belegschaft zu Krisen-Gesamtarbeitsverträgen. «Trotz all dieser kollektiven Anstrengungen erdreistet sich die Swiss-Führung nun, ein Abbauvorhaben zu präsentieren, das weit über die Airline-Branche hinaus Schneisen schlagen wird.»

+++Update folgt+++

