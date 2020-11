Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Rückkehrer übernimmt bei der Swiss – Die Swiss hat einen neuen CEO Die Airline wechselt in der Krise den Chef. Dieter Vranckx übernimmt. UPDATE FOLGT

KEYSTONE

Dieter Vranckx (47) übernimmt per 1. Januar 2021 die Funktion als CEO der Swiss. Vranckx ist seit 1998 in verschiedenen Managementfunktionen in der Airline-Branche tätig. Rund zwanzig Jahre arbeitete er für die Lufthansa Group, davon über dreizehn Jahre für Swiss bzw. Swissair. Seit Anfang dieses Jahres ist er CEO der ebenfalls zur Lufthansa Group gehörenden Brussels Airlines, zu der er im Mai 2018 in der Funktion als CFO und stellvertretender CEO stiess. In den beiden Jahren zuvor war er als Vice President für die Vertriebs- und Marketingaktivitäten der Lufthansa-Group-Airlines (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings) in der Region APAC, mit Sitz in Singapur, zuständig.

SDA